Общество 19.03.2024 в 16:07

Врачи и фармацевты в Бурятии могут выиграть до полумиллиона рублей

Заявки на региональный этап конкурса нужно успеть подать до 1 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Врачи и фармацевты в Бурятии могут выиграть до полумиллиона рублей

В России объявили о начале проведения всероссийского конкурса врачей, специалистов с высшим немедицинским и средним медобразованием и фармацевтов. Победители, занявшие призовые места, получат денежное поощрение от 100 тысяч до полумиллиона рублей.

- Выдвижение врачей, а также специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием на конкурс по всем номинациям должны провести коллективы организаций, исходя из профессиональных качеств претендентов. Также предусмотрена возможность участия в конкурсе в порядке самовыдвижения, - сообщили в минздраве Бурятии.

Конкурсы в 2024 году будут проводиться в три этапа. Первый этап до 1 апреля 2024 года проводится на уровне медицинских организаций. На этом этапе медицинские организации сами выдвигают кандидатуры медицинских и фармацевтических работников для участия в конкурсе.

Второй этап будет проходить с 1 по 30 апреля 2024 года. Для проведения этого этапа конкурса формируются конкурсные комиссии федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, иных организаций, в ведении которые находятся медицинские организации.

Третий, итоговый этап конкурса с 1 мая 2024 года проводится Центральной конкурсной комиссией конкурсов. За каждое призовое место предусмотрены денежные призы от 100 до 500 тысяч рублей.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте минздрава России.

 

Фото: «Номер один»

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