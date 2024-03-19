Общество 19.03.2024 в 16:16

Бурятия восстанавливает школу в ДНР, пострадавшую от ракетного удара

Объект готов на 50%
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Текст: Евгения Гармаева
Бурятия восстанавливает школу в ДНР, пострадавшую от ракетного удара

В селе Кумачово, в Старобешевском районе ДНР в конце прошлого года из-за ракетного обстрела серьезно пострадало несколько зданий. В их числе оказалась и школа. После случившегося на место прибыл глава Бурятии Алексей Цыденов. Напомним, Старобешевский район – подшефный регион нашей республики. Все работы проводятся на средства, выделенные из бюджета Бурятии.

В первую очередь, разграничили пострадавшую часть школы от неповрежденной, чтобы в здании могли продолжить образовательный процесс. Затем специалисты Управления капитального строительства Бурятии вместе с проектными организациями провели техническое обследование здания школы. На его основании подготовили технические решения, которые сейчас реализуются.

«Восстановительные работы на данном объекте начались сразу после обстрела, в конце прошлого года. Сейчас подрядная организация завершает ремонт перекрытий и всей кровли школы, а также проводит внутреннюю отделку школьной библиотеки, кабинетов химии и физики. Завершить работы планируется в мае этого года»,

- подчеркнули в Управлении капитального строительства Бурятии.


Фото: УКС Бурятии
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