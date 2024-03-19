Общество 19.03.2024 в 16:22
21 марта в Улан-Удэ отключат холодную воду
Под отключение попадут жители нескольких улиц
Текст: Андрей Константинов
В четверг, 21 марта, с 9 до 17 часов у жителей нескольких улиц в Улан-Удэ отключат холодную воду. Причина - плановые работы по ремонту запорной арматуры по адресу: ул. Комарова, 7.
Фото: «Номер один»
«Подвоз воды будет организован. Узнать время прибытия машины и уточнить информацию по её местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33», - сообщили в МУП «Водоканал».
Фото: «Номер один»
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