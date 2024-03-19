21 марта в Улан-Удэ отключат холодную воду

«Подвоз воды будет организован. Узнать время прибытия машины и уточнить информацию по её местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33», - сообщили в МУП «Водоканал».









В четверг, 21 марта, с 9 до 17 часов у жителей нескольких улиц в Улан-Удэ отключат холодную воду. Причина - плановые работы по ремонту запорной арматуры по адресу: ул. Комарова, 7.Фото: «Номер один»