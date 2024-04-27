В Улан-Удэ женщина с младенцем выпала из окна

Сегодня в 13:17 в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома в поселке Энергетик выпала женщина с малолетним ребёнком. Как сообщили в МВД Бурятии, в результате происшествия 31-летняя горожанка скончалась, ребёнок доставлен в больницу.

«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение. Отметим, семья на учете в полиции не состояла», - прокомментировала пресс-служба МВД Бурятии.

В пресс-службе Минздрава Бурятии отметили, что младенец находится в крайне тяжелом состоянии и предпринимаются все необходимые меры для спасения жизни малыша.

На месте трагедии сейчас работают следователи Следственного комитета Бурятии.



«Следователями будет проведен осмотр места происшествия, а также выполнены иные следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», - сообщили в ведомстве.



Также проверку проводит прокуратура Бурятии.



«Предварительно установлено, что 30-летняя женщина с ребенком на руках выпала из окна 10 этажа многоквартирного дома в поселке Энергетик. 8-месячный мальчик получил тяжкие телесные повреждения, госпитализирован. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению семейного законодательства, законов о защите прав и интересов несовершеннолетних», - рассказали в прокуратуре.





Фото: Следственный комитет Бурятии

