Происшествия 27.04.2024 в 14:49

В Улан-Удэ женщина с младенцем выпала из окна

Горожанка погибла, за жизнь ее ребенка борются врачи
A- A+
Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ женщина с младенцем выпала из окна

Сегодня в 13:17 в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома в поселке Энергетик выпала женщина с малолетним ребёнком. Как сообщили в МВД Бурятии, в результате происшествия 31-летняя горожанка скончалась, ребёнок доставлен в больницу.

«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение. Отметим, семья на учете в полиции не состояла», - прокомментировала пресс-служба МВД Бурятии.

В пресс-службе Минздрава Бурятии отметили, что младенец находится в крайне тяжелом состоянии и предпринимаются все необходимые меры для спасения жизни малыша.

На месте трагедии сейчас работают следователи Следственного комитета Бурятии.
 
«Следователями будет проведен осмотр места происшествия, а также выполнены иные следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», - сообщили в ведомстве.

Также проверку проводит прокуратура Бурятии.

«Предварительно установлено, что 30-летняя женщина с ребенком на руках выпала из окна 10 этажа многоквартирного дома в поселке Энергетик. 8-месячный мальчик получил тяжкие телесные повреждения, госпитализирован. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению семейного законодательства, законов о защите прав и интересов несовершеннолетних», - рассказали в прокуратуре.

Фото: Следственный комитет Бурятии

Все новости

Пластик - это один из наиболее распространенных материалов в нашей повседневной жизни
27.04.2024 в 18:46
Власти Улан-Удэ планируют дорогу к новому объекту УФСИН в объезд Энергетика
27.04.2024 в 18:30
В новом объекте УФСИН будут только осужденные из Бурятии
27.04.2024 в 17:50
В Бурятии составили рейтинг глав районов и городов
27.04.2024 в 17:40
В Улан-Удэ увековечили память погибшего на спецоперации Дмитрия Даданова
27.04.2024 в 17:32
В Улан-Удэ «Водоканал» стал лучшей организацией по охране труда
27.04.2024 в 17:18
В Бурятии выбрали лучших фельдшеров скорой неотложной помощи
27.04.2024 в 16:27
В Монголии спели популярные российские песни 90-х годов
27.04.2024 в 16:18
Мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска начали претворяться в жизнь
27.04.2024 в 16:06
Ветераны УФСИН Бурятии выиграли грант на популяризацию семейных ценностей
27.04.2024 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 апреля

Читайте также
Житель Улан-Удэ вместе с «фээсбэшником» перехитрил полицейских
Несмотря на противодействие правоохранителей, мужчине удалось перевести миллион аферистам
27.04.2024 в 12:42
Раненый ножом житель Бурятии смог убежать от убийцы
Благодаря своевременной помощи мужчину удалось спасти
27.04.2024 в 11:56
Жительница Улан-Удэ потеряла автомобиль из-за пьяного сожителя
Машину конфисковали в доход государства, а мужчина отправился в колонию
27.04.2024 в 11:00
Экскаваторщик из Бурятии не смог стать миллионером
Вместо приумножения капитала мужчина остался с кучей долгов
27.04.2024 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru