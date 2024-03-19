На Байкале в нацпарке заметили первого проснувшегося медведя

Настала пора медведям выходить из берлог. Сегодня, 19 марта, хозяина тайги заметили железнодорожники неподалеку от туристического маршрута Прибайкальского национального парка, у остановочного пункта «Переезд». Зверь стоял на склоне горы.

Сотрудники отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» отмечают, что для второй декады марта подъём медведей из берлоги - не исключение, а правило. При этом, в прилегающих к Прибайкальскому нацпарку Шелеховском и Иркутском районах выход медведей уже отметили в минувшие выходные.

Специалисты не исключают появления хищника вблизи населённых пунктов кругобайкальской железной дороги. Сейчас звери голодны и не против поживиться пищевыми отходами. Если тёплая погода в регионе сохранится и снег быстро сойдёт, то медведи потеряют интерес к посёлкам и турбазам: их привлечёт первая зелень на диких склонах.





Фото: Номер один