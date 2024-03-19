Общество 19.03.2024 в 16:58

Бурятия получит дополнительно более 50 миллионов рублей на помощь пожилым и инвалидам

Эти деньги направят на комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия получит дополнительно более 50 миллионов рублей на помощь пожилым и инвалидам

Более 4,2 млрд рублей дополнительно дадут регионам на комплексное социальное и медицинское обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому.

Бурятия из этих средств получит 51,2 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства выделены из резервного фонда кабмина.

- Речь идёт о тех, кому из‑за возраста или ограничений по здоровью трудно самостоятельно справляться, например, с организацией быта, питания или гигиены, и такую заботу им должны предоставлять специалисты патронажных служб, которые в том числе обучают членов семьи, – отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Министр рассказала, что в Улан-Удэ социальным сопровождением на дому занимаются специалисты комплексного центра «Доверие», где с 2020 года внедряется система долговременного ухода.

Если житель республики по каким-либо показаниям нуждается в уходе, ему необходимо связаться с отделом соцзащиты по месту жительства, или обратиться в министерство соцзащиты населения РБ по вопросу предоставления долговременного ухода.

В общей сложности в 2024 году на 8 пилотных территориях в Бурятии работают 166 сиделок - помощники по уходу, которые обслуживают 281 пожилого человека и инвалида. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» президентского национального проекта «Демография».


Фото: "Номер один"

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