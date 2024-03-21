Общество 21.03.2024 в 12:25

Бурятию ждут холодные и снежные выходные

По северу температура ночью опустится до -27 градусов
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Текст: Евгения Гармаева
Бурятию ждут холодные и снежные выходные

В Бурятгидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей республики в ближайшие три дня.

 Так, в пятницу 22 марта в Бурятии будет облачно, в большинстве районов выпадет снег. Синоптики предупреждают: ночью по трассе БАМ пройдет сильный снегопад. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 метров в секунду. По северу пройдут метели. Температура ночью -1, -6 градусов, местами опустится до -11, -16 градусов. Днем воздух прогреется до 0, +5, местами до -3, -8.

22 марта в Улан-Удэ ночью будет без осадков. Утром и днем пройдет снег. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура ночью -1,-3 градуса. Днем около 0.

В субботу, 23 марта, по республике переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, ночью по южной половине - до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 6-11, ночью в отдельных районах 15-18 метров в секунду, поземка. Температура ночью -9,-14, местами -19,-24. Днем 0, +5, местами -5,-10.

В воскресенье, 24 марта, утром и днем пройдет снег по северному Прибайкалью, но преимуещственно по республике будет погода без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 12 метров в секунду. Температура ночью составит -12,-17, местами -6,-11. По северной половине холода ударят до -22, -27 градусов. Днем потеплеет до +4, +9, местами -1,-6.


Фото: Номер один

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