Жителям Улан-Удэ массово отказывают в льготной ипотеке

В Бурятии выросла доля отказов по льготной ипотеке, прежде всего по «Семейной» (5-6% годовых). Многие заявки остаются без ответа, попадая в так называемые «мораторные отказы».В Бурятии вырисовывается новая тенденция – жителям отказывают в заявках на автокредиты и ипотеку.- У меня хорошая кредитная история, вхожу в зарплатный проект. Зарплата у меня и у мужа хорошая, позволяющая взять ипотеку в той сумме, которую мы просили. Есть первоначальный взнос плюс нужно еще всего 3 млн рублей, - говорит улан-удэнка Наталья, решившая с супругом оформить «Семейную ипотеку» в одном из филиалов крупного госбанка. – В итоге у меня приняли документы, а потом практически сразу же на мою электронную почту приходит сообщение, что по моей заявке по кредиту получен мораторный отказ.Наталья находилась в шоке от подобного варианта развития событий, поскольку была на 100% уверена в одобрении и уже подобрала новую квартиру, предварительно согласовав с продавцом цену сделки и сроки.Она съездила в банк, где ей объяснили, что ничего сделать пока невозможно. Выяснилось, что на срок действия мораторного отказа все ее попытки заемщика получить одобрение просто блокируются. Повторные заявки вообще больше не рассматриваются.Лишь спустя некоторое время, обычно это несколько месяцев, банк может снова включить функционал рассмотрения заявки по заемщику, но нужно подождать.Причем Наталье повезло. Она обратилась в другой банк, где получила предварительное одобрение на получение ипотечного кредита, правда условия были похуже (официальную зарплату она получала в другом банке). В большинстве других случаев информация о блокировке будущего покупателя становится известной другим банкам и последние также временно приостанавливают рассмотрение заявок.Улан-удэнка Евгения Федорова получила отказ в автокредите тоже в филиале популярного госбанка.- Я получила права и решила купить подержанный автомобиль. Попросила кредит в сумме 500 тысяч под залог машины. Специалист банка отправила заявку, и уже через несколько минут мне пришел отказ. Я не понимаю, почему так. Зарплата хорошая. Да и машина, по условиям банка, должна была быть в залоге до полной выплаты кредита. Банк ничем не рисковал. Мне сказали, что могу прийти вновь через месяц и еще раз попробовать, - говорит горожанка.Но больше всего в целом по стране с января в два раза выросла доля отказов по ипотеке, в основном льготной.Почти четверть заявок и вовсе оставалась без ответа, число таких случаев увеличилось в шесть раз, подсчитала платформа «Сделка.рф». Это происходит на фоне конфликта банков с застройщиками об условиях выдачи льготных кредитов.Между тем в ряде случаев причинами отказов могут быть стандартные случаи.- Чаще всего у потенциальных заемщиков неладно с кредитными историями, неважно, какие кредиты он брал, все фиксируется в бюро кредитных условий. Достаточно допустить просрочку в два-три дня, и человек портит ее, причем это могло произойти много лет назад и он просто забыл об этом, - говорит улан-удэнский риелтор Лариса Бибишева.Нередко причинами отказов может быть то, что человек ранее обращался слишком часто в другие банки или делал это одновременно. Подобные эпизоды в кредитной биографии могут свидетельствовать о том, что кредитор сильно нуждается в деньгах, но банки посчитали его неплатежеспособным.Также негативно могут влиять и судебные долги. Задолженности по коммунальным платежам, алиментам, различным штрафам, в том числе по линии ГИБДД. Они отражаются в кредитной истории спустя две недели после судебного постановления о взыскании, если должник за это время их не погасил.- Кстати, отсутствие кредитной истории как таковой тоже настораживает банки, поскольку они не понимают, кто перед ними, почему он не брал ранее кредиты? - поясняет Лариса Бибишева. – Именно поэтому мы рекомендуем взять небольшой кредит и его погасить. Например, одна наша клиентка, никогда ранее не бравшая займы, перед обращением в банк купила чайник в кредит и за пару месяцев его погасила. После этого мы направили в банк заявку и сразу получили одобрение.Нередко банки отказывают в одобрении кредитов в связи с высокой долговой нагрузкой, например, если у человека оформлено слишком много кредитных карт. Причем неважно, тратит он по ним или нет, если есть действующие кредитные карты, все их лимитные суммы включаются в общую долговую нагрузку. И желательно перед направлением заявки на ипотеку их закрыть либо сократить кредитные лимиты.Между тем эксперты отмечают, что большая часть отказов идет именно по линии льготных ипотек, прежде всего «Семейной» (под 5-6% годовых).- С января сверху спущено указание резко ужесточить требования к заемщикам по одобрению «Семейной ипотеки», - сообщил нам источник в банковских кругах региона.- Льготная ипотека работает так: верхняя процентная ставка (для «Семейной» она составляет чуть больше 6%. – Прим. ред.) ограничивается постановлением правительства, а разница между льготной ставкой и рыночной должна компенсироваться за счет государственных субсидий. При этом ключевая ставка выросла, а разрыв увеличился. Дельту (убыток) как бы должно полностью компенсировать правительство, но у меня есть сомнения в том, что это сегодня происходит, - так объясняет причину отказов экономист Анатолий Масловский.Эксперт отмечает, что именно поэтому банкам теперь более выгодно кредитовать заемщиков по обычным, рыночным ставкам, чем по льготным программам.- Отказы в ипотеке платежеспособным клиентам связаны с тем, что банкиры ждут провала по рынку, поскольку он получил тройной удар: снизился платежеспособный спрос, ставки не компенсируются, сами они дороги для заемщиков, а иллюзии относительно скорого и быстрого снижения ключевой ставки, как это было в 2022 году, практически исчезли, - считает предприниматель из Улан-Удэ Баир Будаев.По словам нашего собеседника, трудно надеяться на рост ассигнований банкам в связи с сегодняшней ситуацией, когда «у государства главный приоритет - ВПК».Именно поэтому, чтобы закрыть дельту между ставками, банки идут на различные схемы, перекладывая часть затрат на застройщиков, что вызвало возмущение регулятора – Банка России. В итоге банки просто сворачивают программы, используя схему мораторных отказов. Напомним, что программы жилищного кредитования с господдержкой должны завершить свою работу до 1 июля 2024 года. Но очевидно, что банкам стало невыгодно работать с льготной ипотекой.Вопрос продления ипотеки для семей обещают продлить, но конкретных документов не подписано, и пока неизвестно, какие новые условия введут. Бурятии в этом отношении повезло - учитывая важность развития ДФО, «Дальневосточную ипотеку» вряд ли отменят в 2024 году, а вот по «Семейной» и другим льготным ипотекам могут ужесточить условия предоставления.Впрочем, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, трудно загадывать, что будет летом.Добавим, что, несмотря ни на что, банки в России за прошлый год прилично заработали прежде всего на кредитовании. По данным INTERFAX.RU, российский банковский сектор в 2023 году получил прибыль в размере 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей по итогам 2022 года, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банков.Фото: «Номер один»