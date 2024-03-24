Гиблые места в Улан-Удэ реальны

Бурятия охвачена массовым строительством. Каждый год возводится множество самых разных объектов. Строятся дома, сельские амбулатории, школы с детскими садами, крупные спортивные объекты наподобие лукодрома в г. Улан-Удэ и т. д. Но где строят все это? Есть мнение о том, что перед тем, как воздвигнуть здание, нужно не только проверять место на предмет безопасного строительства, но и на наличие геопатогенных зон под будущей новостройкой.Геннадий Червяков приехал в Бурятию в 1973 году после окончания Новосибирского инженерно-строительного института по специальности «архитектура». С того времени работал архитектором в институте «Бурятгражданпроект» до 1997 года. Потом ушел в частную организацию. Оператором биолокации он работает много лет. Для тех, кто не в теме, поясним, биолокация — это методика, позволяющая человеку посредством индикатора, рамки или маятника определять наличие каких-либо предметов или объектов в пространстве. Мнения ученых насчет явления биолокации разнятся. Кто-то считает эту сферу открытием века, а другие - псевдонаукой и шарлатанством. Что, однако, не мешает использовать метод для решения большого круга задач. Эта техника применяется для диагностики заболеваний, поиска пропавших людей, предметов. Активно используется биолокация в археологии, геологии, гидрогеологии, строительстве.Более того, в свое время в ОАО «Бурятгражданпроект» существовала биолокационная служба, которую Геннадий Червяков возглавлял. Служба выполняла заказы по определению геопатогенных зон, поиску мест утечек из трубопроводов и т. д. Среди заказчиков была Улан-Удэнская ТЭЦ-2, Гусиноозерская ГРЭС, Тугнуйский угольный разрез, администрация г. Улан-Удэ.Это то, в чем нуждается город сегодня. В ближайшие годы в г. Улан-Удэ планируется реализовать очень крупные дорогостоящие проекты. Скоро начнется снос старых бараков и строительство многоэтажек в центре города (проект комплексного развития территории). Ожидается строительство нового здания Национального музея республики. Близ остановки «40 квартал» уже сейчас развернута работа по подготовке строительства здания для Верховного суда Бурятии.Место для будущего размещения зданий, конечно, оценивают - смотрят сейсмичность, подверженность наводнениям, оценивают сыпучесть грунта и прочие характеристики. Но эти характеристики являются только частью «портрета» конкретного земельного участка.Геннадий Червяков еще много лет назад пришел к мысли, что перед началом проектирования объекта наряду с геологическими изысканиями необходимо проводить изыскания на наличие геопатогенных зон на участке, где предполагается его размещение. Ведь есть риск, что новостройку разместят в большой геопатогенной зоне. И на топографических картах необходимо отмечать эти зоны (если они обнаружатся) и в дальнейшем не размещать на них жилые здания.К сожалению, эта идея не нашла большого отклика. Геннадий Червяков из тех, кто хорошо умеет определять геопатогенные зоны, и он не раз видел последствия их воздействия на людей, на технику и оборудование.- Все инстанции обошел во времена Горбачева. Но никому это не нужно. Говорили, в строительных нормах и правилах этого нет. И сейчас, понимаете, отношение то же самое. Идет борьба за каждый квадратный метр. Я, как архитектор, знаю много домов. Обследовал площадку, потом ходил, объяснял. И там, где дома построили помимо моих рекомендаций, жильцы болеют – мне об этом люди рассказывают, - говорит наш собеседник.Зная, какую опасность могут нести геопатогенные зоны, архитектор Червяков в меру своих сил старался «увести» дома от них.- На ПВЗ лично проектировал три дома. Я сначала там прошел все, обследовал. И даже дом медиков, если помните, угловой там есть, отодвинул метров на 20. Раньше там был роддом, и прямо под ним проходил разлом, - рассказал Геннадий Червяков один из таких случаев.Когда его начали спрашивать, «зачем отодвинул?», он не стал называть истинную причину своего решения, придумал другое объяснение. Но, увы, никаких полномочий влиять на размещение «чужих» домов на территории г. Улан-Удэ у него не было. Он до сих пор помнит многоэтажку по ул. Революции 1905 года. Дом проектировали его коллеги-архитекторы.Интереса ради Геннадий Червяков решил проверить место, где предполагалось его возвести, и выявил геопатогенную зону. Рядом стояли старые пятиэтажки. В одной располагалось учреждение. Его руководитель пожаловался Червякову, что работники постоянно уходят на больничный. На месте предполагаемой стройки была тоже опасная зона.- Даже собрали совещание. Я сказал, что там нельзя проектировать, так меня чуть не разорвали, - вспоминает архитектор. По словам Геннадия Червякова, он тогда даже пришел в Геологический институт и его информация о геопатогенной зоне совпала с картой геологов, на которой был обозначен разлом. Но дом все равно построили, где и собирались.Законодательной силы его рекомендации действительно не имели. А их соблюдение добавляло бы сложности проектированию – да и как размещать здания, если аномалии, разломы пересекают участки в различных направлениях?Геопатогенные зоны не надо считать каким-то мистическим явлением. Они являются частью природы, поэтому надо просто научиться сосуществовать с ними, учитывать их наличие. Главная причина – разломы.Основной «прибор» для определения наличия зон – это подготовленный человек с его органами чувств, мышлением. И биолокационная рамка (или маятник) в руках.- Они у меня, как у компаса стрелка. Но если человек не умеет, нет способностей, то от рамки, маятника не будет толку. Маятником мало кто умеет работать. Рамки китайские продаются в магазине. Но купить ее - не значит, что человек сможет с ней работать, она будет крутиться непонятно, люди не понимают принципа ее работы, - говорит наш собеседник, занимающийся биолокацией с 1986 года.Геологическую реальность сложно изменить.- Внизу трещины, микротрещины. Оттуда идут газы подземные, радон, другие излучения, нам неведомые. Когда была простая пленочная фотография, я делал фото, как лучи идут из-под земли, видно белое свечение. Мы находимся в сейсмической зоне, происходят большие и маленькие землетрясения. А наверху дом в 12 этажей, который «пробивается» вертикально, стоит кровать человека. Я много таких случаев знал. Приходишь, а там человек болеет онкологией. Где, спрашиваю, кровать? Проверяю – а она в геопатогенной зоне. Был такой случай. У молодой семьи ребенок, и он всегда плачет, не может в кроватке спать, спит с мамой. Проверил, а часть кроватки - в зоне. А родители говорят, знаете, а ребенок, когда в ней лежит, то ноги всегда поджимает. Инстинктивно. Ему там нехорошо. А пожилые люди получают онкологию, другие болезни, - говорит Геннадий Червяков.Кровати он рекомендует обязательно передвигать за пределы геопатогенных зон.В аномальных зонах страдает даже оборудование. Наш собеседник вспоминает как пример обследование ТЭЦ-2 в г. Улан-Удэ, которое он проводил в составе команды из нескольких человек. Сейчас, к слову, республиканские власти активно продвигают вопрос строительства второй очереди ТЭЦ-2.- Составили на предприятии карту геопатогенных зон. Нам дали инженера по технике безопасности. У него был журнал, в котором отмечались неполадки оборудования. Я ему говорю, что вот в этом месте геопатогенная зона и вот в этом. Он смотрит по журналу, а там, оказывается, оборудование ломается. Места, где случаются частые поломки, совпадали с нашими результатами. Но вряд ли на ТЭЦ что-то сделали после нашей работы. Стоит уже цех с большим оборудованием, куда передвинешь? Хотя там была площадка под новый цех, - говорит он.С помощью рамок Геннадий Червяков отлично умеет находить под землей воду, чтобы дачники могли пробурить себе скважину. Определяет и места протечек теплотрассы. Вспоминает случай, когда надо было найти протечку на трубопроводе в г. Улан-Удэ в районе вертолетного завода, поселок Сокол. Она шла от котельной. Червякову дали карту и он, обойдя пешком территорию с рамками, отметил на карте места прорывов. Потом через много лет его неожиданно встретил и узнал экскаваторщик, который тогда работал в отмеченных местах. Он рассказал, что когда указанные участки вскрыли, там реально нашли протечки.Тем не менее в практике у биолокатора был случай, который Червяков запомнил навсегда, потому что он выбивался из всех других примеров.- Был случай на ул. Коммунистической, где трамвай поворачивает. Там есть старый сталинский дом. Нас пригласил управдом – у них каждый год гробы выносили. Официально пригласил. Ходим по квартирам, говорим, что куда переставить. А в одной квартире дедок лежит. «Вам тут нельзя спать», - говорю ему. А он отвечает: «Мне 90 лет, я всегда тут сплю». Может быть, ему даже полезно там спать, люди разные, вот он спит на «вулкане», но ему, может, там хорошо, - рассуждает Геннадий Червяков.Геннадий Червяков пока никому так и не передал свой многолетний опыт работы по определению геопатогенных зон. Не нашлось человека, который бы по-настоящему заинтересовался этим делом.- Это дело сердца, предрасположенности какой-то. Просто взять и научить, а что у него в голове? Может, начнет за деньги говорить то, чего нет, мошенников сейчас полно, - рассуждает наш собеседник.В почти полумиллионном г. Улан-Удэ мало кто знает, где находятся геопатогенные зоны. А ведь у 90-е годы была даже разработана карта геопатогенных зон. По словам Геннадия Червякова, она находится в архиве управления архитектуры города. Не исключено, что сейчас засекречена. Вероятно, слишком невыгодно отказываться от застройки мест, отмеченных красным, легче такую карту просто убрать с глаз долой.А то, какие страшные последствия грозят в результате длительного пребывания в местах разломов, видимо, мало кого волнует. Последствия эти самые разные: постоянные болезни, частые ссоры, разводы, депрессии, несчастные случаи и суициды. В Улан-Удэ есть «раковые» дома, где людей, заболевших онкологией, подозрительно много. Другие последствия: регулярные пожары, криминальные события – это тоже верный признак проживания на геопатогенной зоне.Такой момент, как расположение будущей многоэтажки вне больших геопатогенных зон (или, наоборот, в такой зоне), будет интересен для многих людей. А раз интересно, то почему бы это не использовать, дополнив рекламу строящегося дома фразой «находится вне геопатогенных зон»? Только надо правильно определить.Кстати, жилье, в котором нет геопатогенных зон, может в итоге оказаться несколько дороже на первичном и вторичном рынке недвижимости. Возможно, на рынке аренды тоже. Но все это пока только наши фантазии.Фото: «Номер один»