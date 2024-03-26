Улан-удэнцы засудили такси «Максим»

Супружеской паре из Улан-Удэ нужно было добраться до железнодорожного вокзала. Горожане купили билеты на поезд до Красноярска. Накануне вечером они заказали такси, получили подтверждение о перевозке, однако в последний момент таксист отказался от заявки.Поздним вечером накануне поездки супруги заказали такси через службу такси «Максим» к 07:15 до железнодорожного вокзала. В 06:22 на исполнение заказа был назначен водитель. Однако позже таксист отказался от заявки. К назначенному времени авто не прибыло, в 07:16, 07:35, 07:39, 07:49 служба заказа такси продолжала рассылать уведомления о том, что автомобиль по заявке не назначен.В итоге улан-удэнцы опоздали на свой поезд с временем отправления 08:15 и понесли убытки. С горожан удержали комиссию за «сгоревшие» билеты, им пришлось купить новые.Супруги решили, что раз поездка в назначенный день сорвалась, значит, виновный должен быть наказан. Горожане подали в суд на такси «Максим». Истцы просили взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а также убытки суммой 8 200 рублей.Мировой суд, рассмотрев иск к такси, постановил взыскать с ООО «Максим-Улан-Удэ» в пользу потерпевшего мужчины убытки в размере 4 100 рублей, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, штраф в пользу потребителя в размере 7 050 рублей. Исковые требования его супруги суд решил удовлетворить частично: в пользу женщины взыскали убытки в размере 4100 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.Не согласившись с решением судьи, представитель ответчика ООО «Максим-Улан-Удэ» подал апелляционную жалобу в Октябрьский районный суд. В жалобе представитель службы заказа такси утверждал, что решение мирового судьи вынесено незаконно и необоснованно, поскольку основной вид деятельности ООО «Максим-Улан-Удэ» - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.«Данная деятельность заключается в предоставлении за плату доступа к электронной базе данных, содержащей актуальные сведения о существующей потребности в перевозке пассажиров и багажа легковым такси, перевозке грузов. Доступ к информационной базе данных предоставляется партнерам-перевозчикам, осуществляющим соответствующие виды деятельности на основании сублицензионных договоров. Ответчик не является таксомоторной организацией, услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси не оказывает, водители в штате организации отсутствуют. Ответчик за оказанные пассажиром услуги легкового такси денежных средств не получает. Кроме того, правила работы сервиса не гарантируют выполнение услуги к конкретному времени, поскольку партнеры сервиса самостоятельно принимают заказы к исполнению», - пытался отбиться агрегатор.Октябрьский районный суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что мировой суд вынес верное решение.«Доводы апелляционной жалобы несостоятельны, поскольку не содержат ссылки на обстоятельства и факты, которые не были исследованы и учтены судом, нуждались в дополнительной проверке и влияли на существо принятого решения, направлены на переоценку представленных доказательств. Соответствующих доказательств к жалобе не приложено», - говорится в материалах дела.Районный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.Отметим, горожане регулярно жалуются на таксистов в Улан-Удэ: они не приезжают на заказы, отменяют принятые заявки в последний момент, а порой даже наносят увечья своим пассажирам. Так, 35-летняя жительница пригорода Улан-Удэ нелегально занималась частным извозом на своем автомобиле «Тойота Филдер». Осенью минувшего года она приняла очередную заявку на подвоз троих человек к продуктовому магазину в Поселье. По пути одна из пассажирок, которая была пьяна, устроила ссору и потасовку с водителем. После прибытия на место назначения она вышла из салона и пнула зеркало машины, повредив его. В ответ таксистка подъехала к агрессивной женщине, резко нажала на газ и сбила потерпевшую, а после еще и проехала по ней передним и задним колесом, причинив тяжкий вред здоровью.Фото: «Номер один»