Школьник из Улан-Удэ стал призером всероссийского конкурса

Ученик одной из школ Улан-Удэ стал призером конкурса «ПРО-туризм». Он занял третье место во Всероссийском конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района - ПРО-туризм» в номинации «История страны, история народов - этнографический туризм», в возрастной категории 10-13 лет.

Давид представил работу «Верхнеудинск - Улан-Удэ: путешествие по старому городу», в которой рассказал об истории Улан-Удэ и о его культурно-исторических объектах.

- В своей работе я рассказывал про историческую архитектуру нашего города - Одигитриевский собор, музей на улице Ленина, а также про торговые пути, которые проходили через Верхнеудинск. Я не ожидал, что займу какое-то место. От поездки у меня много впечатлений, раньше я так далеко не уезжал, - рассказал призер.

В заочном этапе приняли участие 1800 человек, из них на очный этап конкурса приехали 680 участников.

Конкурс призван разработать новые турмаршруты, проекты и идеи для развития туризма в стране.





Фото: Номер один