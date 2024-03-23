Общество 23.03.2024 в 13:10

В Улан-Удэ проходит турнир по мини-футболу

Он посвящен 35-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ проходит турнир по мини-футболу

Сегодня в Улан-Удэ в КСК стартовал ежегодный межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев».

Турнир начался с минуты молчания в память о погибших в теракте в Москве.

- На этом турнире начали спортивную карьеру самые известные футболисты нашей республики и не только. Всем нашим спортсменам хочется пожелать успешного выступления, побед, - сказал начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.

Соревнования проходят в МУП «КСК». В них принимают участие 29 команд из Бурятии, Тывы, Якутии и Иркутской области.

Соревнования проходят с 10.30 до 19.00. В 19.00-19.30 - парад-закрытия турнира, награждение.

Вход свободный.

Турнир «Памяти воинов - афганцев» проходит в Улан-Удэ с 1993 года. В разные годы «боевую» закалку здесь проходили известные российские футболисты, выходцы из Бурятии: Владимир Гранат и Евгений Пономарев, члены сборной Бурятии по футболу.

Возрастное ограничение: 6+

 
Фото: "Номер один"

Теги
турнир мини-футбол кск

Все новости

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту исчезновения мужчины
23.03.2024 в 14:19
Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек
23.03.2024 в 14:04
Юные гимнастки из Бурятии отличились на соревнованиях в Новосибирске
23.03.2024 в 13:45
Жительница Бурятии стала жертвой мошенников, поверив в пассивный заработок
23.03.2024 в 13:28
В Улан-Удэ проходит турнир по мини-футболу
23.03.2024 в 13:10
В Улан-Удэ на пожаре пострадала женщина
23.03.2024 в 12:48
На перевале в Бурятии произошло массовое ДТП
23.03.2024 в 12:29
В Улан-Удэ начали массовую замену некачественных дорожных знаков
23.03.2024 в 12:07
В ДТП в Бурятии пострадал человек
23.03.2024 в 10:30
Жительница Бурятии «инвестировала» мошенникам более миллиона рублей
23.03.2024 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Жительница Бурятии стала жертвой мошенников, поверив в пассивный заработок

64-летняя жительница Кабанского района взяла кредиты в трех банках

23.03.2024 в 13:28
В Улан-Удэ начали массовую замену некачественных дорожных знаков

Это стало реакцией городских чиновников на недавнюю публикацию в газете «Номер один»

23.03.2024 в 12:07
Жительница Бурятии «инвестировала» мошенникам более миллиона рублей

Женщина взяла кредит в банке и перевела на счет афериста

23.03.2024 в 10:11
Глава Бурятии выразил соболезнования по поводу теракта в Москве

На данный момент известно о 60 погибших и ста пострадавших

23.03.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru