В Улан-Удэ проходит турнир по мини-футболу

Сегодня в Улан-Удэ в КСК стартовал ежегодный межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев».

Турнир начался с минуты молчания в память о погибших в теракте в Москве.

- На этом турнире начали спортивную карьеру самые известные футболисты нашей республики и не только. Всем нашим спортсменам хочется пожелать успешного выступления, побед, - сказал начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.

Соревнования проходят в МУП «КСК». В них принимают участие 29 команд из Бурятии, Тывы, Якутии и Иркутской области.

Соревнования проходят с 10.30 до 19.00. В 19.00-19.30 - парад-закрытия турнира, награждение.

Вход свободный.

Турнир «Памяти воинов - афганцев» проходит в Улан-Удэ с 1993 года. В разные годы «боевую» закалку здесь проходили известные российские футболисты, выходцы из Бурятии: Владимир Гранат и Евгений Пономарев, члены сборной Бурятии по футболу.

Возрастное ограничение: 6+



Фото: "Номер один"