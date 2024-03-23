Общество 23.03.2024 в 15:56

В Улан-Удэ снесли самое уродливое дорожное препятствие

Оно находилось на пр. Автомобилистов

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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ снесли самое уродливое дорожное препятствие

Представители подрядной организации МУП «Водоканал» сегодня благополучно ликвидировали самое знаменитое дорожное препятствие, которое на протяжении десятилетий портило жизнь многим водителям на пр. Автомобилистов, попадающим из-за нее в аварии. Речь идет о бетонной опорной плите, расположенной возле колодцев, где проходят коммуникации МУП «Водоканал». Она расположена возле въезда в магазин «Автотрейд» на пр. Автомобилистов, 21.

Эта плита высоко выступала на асфальте и водители часто не замечали препятствие, особенно в темное время суток или в снегопад. Нередко ломались подвески, портились пороги машин и картеры двигателей. Часто машины застревали на плите и приходилось поднимать машины домкратами или с помощью рабочих рук.

- Мы уже много лет боролись с этой конструкцией, предлагали ее снести, но поскольку она находилась в ведении коммунальщиков, нам это запрещали, - рассказал работник автоцентра «Автотрейд». – После этого мы много лет красили плиту белой краской, чтобы она была видна, пробовали ее обклеивать, но машины все равно бились.

Проблема решилась лишь после недавнего официального обращения «Номер один» к руководству МУП «Водоканал» снести злосчастную плиту. И сегодня рабочие наконец-то демонтировали препятствие. Далее планируется залить препятствие асфальтом, подняв уровень дорожного покрытия таким образом, чтобы исключить в будущем возникновения аварийных ситуаций. Работ для ремонтников машин поубавится.


Фото: Дмитрий Родионов

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дорога дорожные работы водоканал

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