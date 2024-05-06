Общество 06.05.2024 в 12:11

22-летний танкист из Бурятии погиб на спецоперации

Сразу после школы Олег Иванов ушел в армию, воевал в Сирии, а с 2023 года – в зоне СВО
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Текст: Андрей Константинов
22-летний танкист из Бурятии погиб на спецоперации
В поселке Селендума сегодня прощаются со своим земляком, 22-летним военнослужащим Олегом Ивановым. Он погиб в ходе спецоперации 4 марта 2024 года.

Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Олег Иванов родился 18 июня 2001 года в поселке Селендума. Учился в Селендумской средней школе.

«Учился Олег хорошо. Учителя помнят его прилежным, добрым, отзывчивым, приветливым юношей со светлой улыбкой. Он посещал спортивные секции по борьбе, волейболу. Принимал активное участие в школьных мероприятиях, состоял в активе школы. Участвовал в школьных и районных олимпиадах по физкультуре», - рассказали в чате.

В 2019 году после окончания школы Олег Иванов был призван в ряды Российской армии, после чего перешел на контрактную службу. С 2021 года по 2022 года принимал участие в военной операции в Сирии.

В начале 2023 года был направлен в зону СВО, где его прикомандировали к 5-й танковой бригаде. Служил в должности механика-водителя танка.

«Олег Алексеевич проявил себя как грамотный, мужественный и добросовестный военнослужащий, готовый в любой момент прийти на помощь своим товарищам. Точно и своевременно выполнял приказы. Быстро принимал решения, проявлял инициативу, решительность и военную смекалку», - сообщает «Селенга-инфо.24/7».
 
За выполнение боевой задачи на Северо-Донецком направлении Олег Иванов был награжден медалью «За Отвагу». Также награжден орденом Мужества посмертно.

Дома у Олега Иванова остались родители, брат, сестра, жена и маленькая дочь.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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спецоперация

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