Происшествия 06.05.2024 в 12:02
В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
Он отравился угарным газом
Текст: Елена Патрикеева
Минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в Советском районе Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных горела спальная комната 2-х квартирного бревенчатого дома по улице Смолина, сообщили в МЧС России по РБ.
Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров. На месте работали 24 человека личного состава и 7 единиц пожарной техники.
Пожарные спасли из огня 47-летнего мужчину. С признаками отравления угарным газом его доставили в больницу, уточнили в ведомстве.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС России по РБ
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