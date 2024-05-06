В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в Советском районе Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных горела спальная комната 2-х квартирного бревенчатого дома по улице Смолина, сообщили в МЧС России по РБ.

Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров. На месте работали 24 человека личного состава и 7 единиц пожарной техники.

Пожарные спасли из огня 47-летнего мужчину. С признаками отравления угарным газом его доставили в больницу, уточнили в ведомстве.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС России по РБ