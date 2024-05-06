В Улан-Удэ пройдут два спортивных турнира подряд

Любителей единоборств ждут интересные дни. 10-12 мая в ФСК Улан-Удэ состоится первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соберется порядка 550 юных спортсменов из 11 дальневосточных регионов. Церемония открытия пройдет 11 мая в полдень.Самая многочисленная команда будет от Бурятии - 110 спортсменов (26 девушек и 84 юношей). Ожидается, что соревнования посетят исполнительный директор Федерации дзюдо России, два старших тренера сборной команды страны по этому виду спорта среди спортсменов до 18 лет и другие ответственные лица. Приедет почетный гость - одиннадцатикратная чемпионка мира Ирина Родина, которая сейчас возглавляет Федерацию дзюдо Дальнего Востока.По заявлениям бурятской стороны, спортсмены республики планируют занять первое командное место. Также от юных дзюдоистов Бурятии ждут, как минимум, пять золотых медалей. В республике дзюдо занимаются около полутора тысяч человек. Из них 80 процентов - в возрасте до 18 лет. В целом у бурятской стороны складываются хорошие отношения с российской Федерацией дзюдо.Затем 18 мая в ФСК состоится международный турнир по боевому самбо серии гран-при. Он пройдет второй раз в России и в первый раз в Бурятии. Мастерство покажут самбисты России, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана. Россию (семь спортсменов) представят самбисты из Бурятии, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Белгородской области.То есть это будет встреча сборной России и сборной мира. Семь россиян против семи гостей.Схватки пройдут в семи весовых категориях. За первое место приз составит 100 тыс. рублей, за второе 50 тыс. рублей. Сильнейшим вручат пояса чемпионов.Возрастное ограничение мероприятий: 6+Фото: «Номер один»