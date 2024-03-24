Общество 24.03.2024 в 15:16

Улан-Удэнский аэропорт усилил меры безопасности

В связи с тщательным досмотром пассажиров просят приезжать заранее
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Текст: Макар Захаров
Улан-Удэнский аэропорт усилил меры безопасности

Из-за теракта в Подмосковье в аэропорту Улан-Удэ ввели максимальный уровень безопасности. Пассажиров просят прибывать заранее. Международный аэропорт «Байкал» опубликовал на своем официальном сайте объявление:

«Уважаемые пассажиры! В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт и с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», 

- говорится в сообщении.

Тем не менее все рейсы выполняются по расписанию. Представители международного аэропорта «Байкал» выразили соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холле».

Отметим, что 24 марта в России объявлено общенациональным днем траура по жертвам теракта.


Фото: Номер один

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