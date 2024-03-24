Улан-Удэнский аэропорт усилил меры безопасности
Из-за теракта в Подмосковье в аэропорту Улан-Удэ ввели максимальный уровень безопасности. Пассажиров просят прибывать заранее. Международный аэропорт «Байкал» опубликовал на своем официальном сайте объявление:
«Уважаемые пассажиры! В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт и с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий»,
- говорится в сообщении.
Тем не менее все рейсы выполняются по расписанию. Представители международного аэропорта «Байкал» выразили соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холле».
Отметим, что 24 марта в России объявлено общенациональным днем траура по жертвам теракта.
Фото: Номер один