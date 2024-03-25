Общество 25.03.2024 в 14:14

В Бурятии со среды резко испортится погода

В республику надвигаются арктические воздушные массы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии со среды резко испортится погода
Синоптики Бурятии опубликовали прогноз погоды на предстоящую неделю. Как сообщили в Бурятском гидрометцентре, завтра, 26 марта, в республике ожидается теплая, в большинстве районов без осадков, погода. Температура ночью будет -5,-10, местами -15,-20 градусов, днем до +6,+13 градусов.

Однако с 27 марта смещение активного атмосферного холодного фронта вызовет резкое ухудшение погоды. Ожидается снег различной интенсивности, усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с, гололедица. Температура ночью будет -4,-9, местами -11,-16, днем -3,-8, по юго-западу до 0,+3.

28-30 марта из-за вторжения в республику арктических воздушных масс ожидается холодная ветреная погода с понижением дневных температур до отрицательных значений – минус 2-8 градусов. Прогнозируется северо-западный ветер 6-11, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью составит -12,-17, местами -21,-26 градусов.

31 марта - 1 апреля прогнозируется преимущественно без осадков погода, местами возможен небольшой снег. Ветер переменный – от слабого до умеренного. Температурный фон в дневные часы начнет повышаться до положительных значений.

Фото: «Номер один»
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