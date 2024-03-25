Общество 25.03.2024 в 16:44

В Улан-Удэ героям спецоперации воздвигнут 16-метровый монумент

Памятник появится на территории парка Железнодорожников
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ героям спецоперации воздвигнут 16-метровый монумент
Проект «Небесная юрта» победил в конкурсе эскизов монумента героям СВО, который установят в Улан-Удэ. По замыслу авторов проекта - архитектора Джейрана Уланова и скульптора Юрия Эрдынеева - монумент «Небесная юрта» олицетворяет обитель душ солдат, погибших и пропавших без вести в ходе специальной военной операции. Наверху у основания юрты - поющие стрелы, звон которых олицетворяет разговор солдат с близкими, родными и однополчанами, сообщил начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.

Высота монумента составит 16 метров. Его установят на территории парка Железнодорожников на ул. Гагарина.

Второе место в конкурсе занял авторский коллектив в лице архитектора Вячеслава Бухаева и скульптора Матвея Макушкина. Третье место – у коллектива в лице скульптора Алексея Чебаненко и архитекторов Андрея Белого и Константина Ашихмина.

Конкурс на разработку лучшего эскизного проекта монумента «Нашим современникам – Героям специальной военной операции» проходил в Улан-Удэ с 22 декабря по 15 марта.

- Всего на конкурс поступило 7 работ, подготовленных коллективами и отдельными авторами. Рассмотрение и оценка эскизных проектов осуществлялась конкурсной комиссией по пятибалльной системе. Победитель и призеры конкурса будут награждены денежными премиями, - сказал Даши Анчиров.

За первое место предусмотрена денежная выплата в размере 400 тысяч рублей, за второе место - 150 тыс рублей, за третье место – 50 тыс рублей.

Монумент планируется установить за счет средств республиканского бюджета.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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спецоперация памятник

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