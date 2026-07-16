В Бурятии мошенница прикинулась «Собакой счастья»

В группе Фонда «Собака счастья» предупредили о мошеннице, которая пишет их подписчикам в личные сообщения от лица группы зоозащитников и просит деньги на содержание животных. Горожан попросили быть осмотрительнее и не вестись на развод.



- Поступило сообщение, что мошенница пишет вам от имени куратора из нашей команды. Напоминаем вам, что мы не пишем вам в личные сообщения с просьбами о деньгах. Пожалуйста не переводите деньги для нас никуда кроме реквизитов из закрепа. Будьте бдительны, берегите свои ресурсы и нервы, - предупредили в группе зоозащитников.



Ради безопасности подписчиков, кураторы группы прикрепили скрины переписки, в которых приводятся имя мошенницы, а также номер телефона, с которого она может писать.

Фото: Номер один