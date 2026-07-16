Спорт 16.07.2026 в 16:39

Женская футбольная команда Бурятии покорила Сибирь и Дальний Восток

Она оказалась сильнейшей на межрегиональном соревновании
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Текст: Елена Кокорина
Женская футбольная команда Бурятии покорила Сибирь и Дальний Восток

Накануне в Хакасии прошли Межрегиональные соревнования по футболу среди девушек до 17 лет, где команда из Бурятии оказалась сильнейшей.

Всего за первое место боролись пять сильнейших команд из Красноярска, Иркутска, Томска, Абазы и Бурятии, сообщили в минспорта республики. Юные спортсменки из спортшколы №6 стали лучшими среди регионов и своей победой завоевали себе путёвку на всероссийский финал.

- Наши спортсменки провели четыре напряжённых матча, одержав три победы и сведя вничью встречу с красноярским «Рассветом» (1:1). Этот результат позволил команде набрать максимальное количество очков и завоевать кубок зоны «Сибирь - Дальний Восток», - рассказал представитель команды.

Фото: нейросеть

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