Женская футбольная команда Бурятии покорила Сибирь и Дальний Восток

Накануне в Хакасии прошли Межрегиональные соревнования по футболу среди девушек до 17 лет, где команда из Бурятии оказалась сильнейшей.

Всего за первое место боролись пять сильнейших команд из Красноярска, Иркутска, Томска, Абазы и Бурятии, сообщили в минспорта республики. Юные спортсменки из спортшколы №6 стали лучшими среди регионов и своей победой завоевали себе путёвку на всероссийский финал.

- Наши спортсменки провели четыре напряжённых матча, одержав три победы и сведя вничью встречу с красноярским «Рассветом» (1:1). Этот результат позволил команде набрать максимальное количество очков и завоевать кубок зоны «Сибирь - Дальний Восток», - рассказал представитель команды.

Фото: нейросеть