Идущий в Улан-Удэ поезд задержали из-за схода вагонов

На участке Кишерть — Шумково в Свердловской области с рельсов сошли шесть вагонов. В связи с восстановительными работами на Свердловской железной дороге ряд поездов отправят по измененным маршрутам. В их числе поезд №2 Москва – Владивосток, которые поедет через через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург, сообщает Федеральная пассажирская компания.«Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», отметили в компании.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).