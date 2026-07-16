Стоимость услуг типографии ООО «ИНДИГО»
|
Листовки, плакаты, цветность 4+0, 105 гр/м2
|
Тираж/формат
|
1000
|
3000
|
5000
|
10000
|
Дизайн
|
А5
|
10200,00
|
13700,00
|
17400,00
|
25100,00
|
2500
|
А4
|
11900,00
|
19100,00
|
25100,00
|
39900,00
|
2500
|
А3
|
15500,00
|
29500,00
|
41700,00
|
71700,00
|
2500
|
А2
|
22300,00
|
48400,00
|
74400,00
|
133000,00
|
2500
|
Листовки, плакаты, цветность 4+4, 105 гр/м2
|
Тираж/формат
|
1000
|
3000
|
5000
|
10000
|
Дизайн
|
А5
|
12500,00
|
16700,00
|
20800,00
|
28700,00
|
3500
|
А4
|
14600,00
|
22800,00
|
30250,00
|
46000,00
|
3500
|
А3
|
18700,00
|
34200,00
|
46800,00
|
79200,00
|
3500
|
Евробуклеты
|
Тираж/формат
|
1000
|
3000
|
5000
|
10000
|
Дизайн
|
200х200 мм, 1 фальц
|
17900,00
|
23800,00
|
27400,00
|
40500,00
|
3500
|
Наружная реклама
|
Дизайн
|
Печать баннера, широкоформатная печать , 360 dpi, плотность 240 г/м2
|
340 р/м2
|
2500
|
Печать баннера, интерьерная печать , 720 dpi, плотность 240 г/м2
|
650 р/м2
|
2500
|
Широкоформатная печать на самоклеящей пленке, 360 dpi
|
550 р/м2
|
2500
|
Интерьерная печать на самоклеящейся пленке, 720 dpi
|
750 р/м2
|
2500
|
Интерьерная печать на самоклеящейся пленке, 720 dpi, с резкой
|
1150 р/м2
|
2500
|
Люверсы
|
25
|
|
Паук 0,8х1,8 м, с баннером
|
3500
|
2000
|
Роллап с баннером
|
6500
|
2000
|
Пресс-вол 2х3 м с баннером
|
7800 .
|
2500
|
Рекламный текстиль
|
Дизайн
|
Флаг 90х135 см, флажная сетка, тираж 1 штука
|
2550
|
2500
|
Флаг 100х150 см , флажная сетка, тираж 1 штука
|
3150
|
2500
|
Накидки, подкладочный шелк, лого в 1 цвет, на полочке и спинке А4 формата. Тираж 1 штука
|
1600
|
2000
|
Футболки белые, состав 50% хлопок, 50% полиэстер, печать полноцвет, на полочке и спинке А4 формата. Тираж 1 штука
|
1100
|
2000
|
Футболки белые, состав 100% хлопок, печать полноцвет, на полочке и спинке А4 формата. Тираж 1 штука.
|
1500
|
2000
ООО «ИНДИГО», ИНН 0323051267. тел 8 (3012) 230-100, +7924-456-5800.
г. Улан-Удэ, Бульвар К. Маркса, 23а. E-mail: bm230100@mail.ru
Цены указаны в рублях. Прайс не является полным и не охватывает весь перечень услуг.
В каждом конкретном случае расчет будет произведен в зависимости от сложности, тиража, послепечатной обработки.
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