Общество 16.07.2026 в 18:01

Стоимость услуг типографии ООО «ИНДИГО»

На изготовление печатных агитационных материалов кандидатам в депутаты на выборах в государственную Думу РФ, в единый день голосования 20 сентября 2026 г.
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Текст: Служба информации "Номер один"
Стоимость услуг типографии ООО «ИНДИГО»

Листовки, плакаты, цветность 4+0, 105 гр/м2

Тираж/формат

1000

3000

5000

10000

Дизайн

А5

10200,00

13700,00

17400,00

25100,00

2500

А4

11900,00

19100,00

25100,00

39900,00

2500

А3

15500,00

29500,00

41700,00

71700,00

2500

А2

22300,00

48400,00

74400,00

133000,00

2500

Листовки, плакаты, цветность 4+4, 105 гр/м2

Тираж/формат

1000

3000

5000

10000

Дизайн

А5

12500,00

16700,00

20800,00

28700,00

3500

А4

14600,00

22800,00

30250,00

46000,00

3500

А3

18700,00

34200,00

46800,00

79200,00

3500

Евробуклеты

Тираж/формат

1000

3000

5000

10000

Дизайн

200х200 мм, 1 фальц

17900,00

23800,00

27400,00

40500,00

3500

 

Наружная реклама

Дизайн

Печать баннера, широкоформатная печать , 360 dpi, плотность 240 г/м2

340 р/м2

2500

Печать баннера, интерьерная печать , 720 dpi, плотность 240 г/м2

650 р/м2

2500

Широкоформатная печать на самоклеящей пленке, 360 dpi

550 р/м2

2500

Интерьерная печать на самоклеящейся пленке, 720 dpi

750 р/м2

2500

Интерьерная печать на самоклеящейся пленке, 720 dpi, с резкой

1150 р/м2

2500

Люверсы

25

 

Паук 0,8х1,8 м, с баннером

3500

2000

Роллап с баннером

6500

2000

Пресс-вол 2х3 м с баннером

7800 .

2500

 

Рекламный текстиль

Дизайн

Флаг 90х135 см, флажная сетка, тираж 1 штука

2550

2500

Флаг 100х150 см , флажная сетка, тираж 1 штука

3150

2500

Накидки, подкладочный шелк, лого в 1 цвет, на полочке и спинке А4 формата. Тираж 1 штука

1600

2000

Футболки белые, состав 50% хлопок, 50% полиэстер, печать полноцвет, на полочке и спинке А4 формата. Тираж 1 штука

1100

2000

Футболки белые, состав 100% хлопок, печать полноцвет, на полочке и спинке А4 формата. Тираж 1 штука.

1500

2000

 

ООО «ИНДИГО», ИНН 0323051267. тел 8 (3012) 230-100, +7924-456-5800.

г. Улан-Удэ, Бульвар К. Маркса, 23а.  E-mail: bm230100@mail.ru

Цены указаны в рублях. Прайс не является полным и не охватывает весь перечень услуг.

В каждом конкретном случае расчет будет произведен в зависимости от сложности, тиража, послепечатной обработки.

Реклама. ООО «Индиго». ИНН 0323051267.Erid 2VfnxxcgnkB

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