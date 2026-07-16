Студенты ВСГУТУ получили 10 миллионов рублей на стартапы

В Улан-Удэ студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления выиграли гранты по одному миллиону рублей каждый в конкурсе «Студенческий стартап». В этом году гранты получили более двух тысяч студентов, аспирантов и ординаторов со всей страны. От Бурятии победителями признаны 29 проектов. Десять из них разработаны во ВСГУТУ.

Проекты победителей были направлены на развитие беспилотных систем, пищевой промышленности, косметологии, цифровой энергетики и инженерного образования. Многие разработки используют такое местное сырьё, как боргойская баранина, дикоросы, молочная сыворотка, что важно для экономики республики и импортозамещения.

- Поздравляю студентов и благодарю научных руководителей за вклад в подготовку сильных заявок, - отметил ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям для поддержки молодых учёных в создании технологических компаний.

Фото: ВСГУТУ