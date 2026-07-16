Общество 16.07.2026 в 16:49
Минтранс Бурятии: проезд от Северомуйска до Таксимо открыт
Однако, водителей легковушек все равно просят воздержаться от поездок
Текст: Андрей Константинов
В Муйском районе Бурятии восстановлены объезды на реках Акукан и Лапро, проезд от Северомуйска до Таксимо открыт. Об этом заявили сегодня в республиканском Минтрансе.
Как уточнили в министерстве, восстановительные работы завершены на 386-м (р. Акукан), 361-м (р. Большое Лапро) и 344-м км дороги.
«Проезд обеспечен на всём протяжении от Северомуйска до Таксимо, однако для легкового транспорта сохраняется затруднение на 319-м км. В настоящее время техника передислоцируется на данный участок для проведения восстановительных работ. Настоятельно просим водителей легковых автомобилей воздержаться от поездок по данному направлению без острой необходимости и учитывать ограничения при планировании маршрутов», - сообщили в министерстве.
Напомним, несколько дорогу Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо размыло в результате сильных ливней. По данным прокуратуры Бурятии, сейчас размытыми остаются участки на 190–240 км, а также с 221 по 224 км трассы.
«На территории муниципального района введен режим повышенной готовности. Работа дорожной техники невозможна из-за продолжающихся осадков. Проезд закрыт», - сообщили в надзорном ведомстве.
Как уточнили в министерстве, восстановительные работы завершены на 386-м (р. Акукан), 361-м (р. Большое Лапро) и 344-м км дороги.
«Проезд обеспечен на всём протяжении от Северомуйска до Таксимо, однако для легкового транспорта сохраняется затруднение на 319-м км. В настоящее время техника передислоцируется на данный участок для проведения восстановительных работ. Настоятельно просим водителей легковых автомобилей воздержаться от поездок по данному направлению без острой необходимости и учитывать ограничения при планировании маршрутов», - сообщили в министерстве.
Напомним, несколько дорогу Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо размыло в результате сильных ливней. По данным прокуратуры Бурятии, сейчас размытыми остаются участки на 190–240 км, а также с 221 по 224 км трассы.
«На территории муниципального района введен режим повышенной готовности. Работа дорожной техники невозможна из-за продолжающихся осадков. Проезд закрыт», - сообщили в надзорном ведомстве.
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