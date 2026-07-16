Общество 16.07.2026 в 15:58

Эксперимент с введением QR‑кодов в Забайкалье закончился фиаско

Когда нет топлива, то электронные ухищрения оказываются бесполезными
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Текст: Иван Иванов
Эксперимент с введением QR‑кодов в Забайкалье закончился фиаско
Фото: архив «Номер один»
Попытка через ведение QR-кодов решить проблему с топливом в Забайкалье оказалась безуспешной. В Чите в экспериментальном режиме работала лишь одна автозаправочная станция, на которой тестировалась новая система доступа к топливу. Как сообщает портал «Чита.ру», суть нововведения заключалась в том, что для заправки автомобиля требовалось получить специальный QR‑код через чат‑бот — такой подход должен был упорядочить процесс обслуживания и оптимизировать распределение топлива.

Однако с первых же минут запуска эксперимента система столкнулась с серьёзными трудностями. Многие жители Читы, пожелавшие воспользоваться услугой, неоднократно пытались получить QR‑код, но чат‑бот каждый раз не справлялся с обработкой запроса: выдавал ошибки либо вовсе не реагировал на действия пользователя. Это создавало ощутимые неудобства и вызывало у горожан недоумение — ведь отлаженность цифрового сервиса была ключевым условием успешного внедрения новшества. 

Ситуация стремительно усугубилась: уже через 9 минут после начала выдачи все доступные QR‑коды оказались исчерпаны. Столь стремительное окончание лимитированного ресурса продемонстрировало явное несоответствие запланированных объёмов реальному спросу. 

При этом параллельно возникали и другие сложности — пользователи отмечали, что в интерфейсе системы были проблемы с выбором нужного вида топлива: опции либо отображались некорректно, либо вовсе отсутствовали в списке. В результате эксперимент, призванный стать шагом к цифровизации топливного рынка региона, обернулся сбоями и неудобствами для жителей.
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