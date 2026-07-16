Общество 16.07.2026 в 16:58

ВСЖД направила на подготовку образовательных объектов к учебному году 158 млн рублей

Подростки помогают: 169 ребят вступили в «Трудовые отряды» с заключением официальных договоров
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Текст: Служба информации "Номер один"
ВСЖД направила на подготовку образовательных объектов к учебному году 158 млн рублей
Фото: company.rzd.ru
На Восточно-Сибирской железной дороге завершается подготовка образовательных учреждений к 1 сентября. Общий объем финансирования, выделенного на капитальный ремонт и обновление зданий, составил 158 млн рублей, сообщили в пресс-службе магистрали.

Средства направлены на модернизацию учебных корпусов лицеев ОАО «РЖД», расположенных в Улан-Удэ, Вихоревке, Тайшете и Иркутске. Мероприятия по подготовке охвачены все 12 образовательных организаций, находящихся в ведении ВСЖД.

Важной составляющей обновления является унификация внутреннего пространства. Во всех лицеях проводится брендирование учебных аудиторий и рекреационных зон в соответствии с единой дизайнерской концепцией.

В рамках социально-воспитательной программы второй год подряд к вспомогательным работам по подготовке объектов привлекаются старшеклассники из числа воспитанников лицеев. Так 169 ребят вступили в «Трудовые отряды» с заключением официальных договоров и выполнением несложных работ с оплатой труда.

В День знаний за парты сядут 275 первоклассников, а всего в новом учебном году во всех учреждениях (детский сады и лицеи) ВСЖД будут обучаться более 4,5 тыс детей.
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