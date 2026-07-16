Общество 16.07.2026 в 16:09

«Она просила помощи, а потом напала»

В Новосибирске учительница, у которой в доме жили 60 кошек, избила волонтера
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Текст: КП-Новосибирск
«Она просила помощи, а потом напала»
Фото: предоставлено волонтером
Более 60 кошек и одну собаку вывезли волонтеры из частного дома в Новосибирске. По словам зоозащитников, животные жили в плохих условиях, а спустя день после их спасения хозяйка приехала к месту их передержки и напала на одну из волонтеров.

Об этой истории КП-Новосибирск рассказала волонтер Румия Молла. По ее словам, около трех недель назад с ней связались представители одного из городских приютов и попросили помочь с пристройством кошек.

— Мне сказали: «Руми, у тебя есть свой блог, помоги пристроить котиков». Рассказали о учительнице, которая сама просила о помощи. Она говорила, что не справляется с кошками, которых наплодила, хочет уехать работать в Москву и в срочном порядке просила забрать животных. При этом заявляла, что иначе избавится от них, — рассказала КП-Новосибирск волонтер.

Румия приехала домой к женщине, у которой жили животные.

— В доме находились более 60 кошек и одна собака. Они были истощены, запуганы, многие нуждались в срочной ветеринарной помощи, — вспоминает собеседница.

После этого волонтеры начали постепенно вывозить животных, искать для них передержки и отвозить в ветеринарные клиники. Тем, кого не успевали забрать, регулярно привозили корм.

Однако, по словам Румии, во время каждой такой встречи хозяйка вновь повторяла угрозы.

— Тогда я поняла, что ситуация совсем плохая, — говорит волонтер.

В итоге волонтеры Румия и Алена арендовали дом и 8 июля вывезли туда всех кошек. Но уже на следующий день, утверждает Румия, женщина узнала адрес передержки и приехала туда.

— Честно говоря, я испугалась за свою жизнь, за свое здоровье и за котиков, которых мы успели перевезти, потому что она вела себя неадекватно.

После этого волонтер попросила женщину покинуть территорию:

— Я спокойно, без агрессии, обычным человеческим языком просила ее выйти. Сразу после этого получила первый удар кулаком в лицо.

Как рассказывает Румия, рядом находилась волонтер Алена. Именно она успела забрать у женщины лезвие, которое та привезла с собой.

— Алена встала между нами и отобрала то лезвие. Буквально через минуту произошел первый удар, — говорит девушка. — Позже женщина схватила деревянную швабру с металлическим зажимом и тоже начала наносить удары. У меня остались синяки на груди и голове. Все повреждения зафиксированы судебно-медицинскими экспертами. После случившегося я сразу обратилась в полицию и написала заявление.

После приезда полиции женщина ушла, а затем стала присылать голосовые сообщения с угрозами. Их, по словам волонтера, также передали правоохранителям.

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