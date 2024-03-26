Общество 26.03.2024 в 10:39
Жители Улан-Удэ призвали отложить вопрос с установкой памятника героям СВО
Предназначенные на него деньги предлагают направить на помощь бойцам на передовой
Текст: Андрей Константинов
В соцсетях Улан-Удэ развернулась бурная дискуссия по поводу установки в Улан-Удэ мемориала героям СВО. Напомним, вчера мэрия города огласила итоги конкурса эскизов памятника. Победителем стал проект под названием «Небесная юрта» архитектора Джейрана Уланова и скульптора Юрия Эрдынеева. Высота монумента составит 16 метров. Его установят на территории парка Железнодорожников на ул. Гагарина.
Также озвучивалась информация, что примерная стоимость проекта составит 25 млн рублей. Точные сроки возведения монумента пока не назывались.
«Прочитала новость о том, что в Улан-Удэ собираются ставить памятник участникам СВО. Высотой этот памятник будет в пятиэтажный дом и стоить будет около 24 миллионов рублей. Причем написано, что стоимость может еще измениться, видимо, подорожать. У меня в этой связи только один вопрос, вернее два. Первый вопрос, почему сейчас? Памятники ставят «в память» о каком-то событии, когда оно закончится уже, а СВО еще идет и пока непонятно, когда закончится. Разве в Великую Отечественную ставили памятники? Нет, воевали. И каждую копейку направляли на фронт, все для Победы. Бурятия куда бежит впереди? И вот второй мой вопрос: у нас денег некуда девать? На 24 миллиона можно помочь живым - там, в окопах. Дроны купить, машины, оборудование, можно раненым помочь на ноги встать на эти деньги, а памятники ставить уже потом, после того как все закончится. Одумайтесь, люди, что вы делаете, у меня просто слов нет, одни слезы и комок в горле…», - так прокомментировала эту новость одна из жительниц города в паблике «Аноним 03».
На данный момент пост собрал почти 4 тысячи лайков и более 250 комментариев. Подавляющее большинство горожан солидарны с автором:
«Не надо памятника лучше дроны там купить. Бронежилеты, каски всё что нужно для военных!!!!».
«Автор, как же вы правы!!! 24миллиона какая бы была помощь для солдат».
«К чему эта вся показуха? Кому станет легче от того, что памятник поставят? Родственникам погибших? Мм.. действительно. Лучше бы правда помогли военным этими деньгами, глядишь и больше бы живых вернулось».
«Кому в голову пришла такая идея, что деньги не знают куда пристроить. Все чем могут помогают, ведь только вместе мы сила. Ребятам там не сладко, им реальная помощь нужна, а памятники возводить будем после Победы. И пусть ребята, кто был на СВО, сами решают каким быть памятнику».
«С каждым словом согласна. Что творится то, а? Вы правда, вообще в себе или как??? Они там покупают на свои же деньги всё, что им там нужно! Дроны, машины, амуницию. Всё они приобретают на свои деньги! Чтобы выстоять эти бои и остаться в живых.... В общем, я в шоке...».
«Куда жаловаться? Надо петиции какие-то писать. Простые граждане последние копейки на СВО отправляют, а они только на конкурс 600 тр потратили. Ребята с фронта помощи просят, технику и т.д., а они памятники ставить собрались».
Впрочем, нашлись и те, кто не согласился с мнением автора поста.
«Памятник возведут в 2025 году. На данный момент специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Предварительная стоимость памятника – 25 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета. Читайте первоисточник, не сейчас возводят, а в 2025 году только начнут. Учитывая, как у нас строят, думаю закончат только к 2026-2027. Думается, СВО к тому моменту уже закончится», - написал один из горожан.
«Че вы докопались до памятников!!! Для кого-то из парней раненых и уже негодных по ВВК и родственников погибших уже закончилось СВО, так они хоть придут к памятнику и молча постоят и почтят память своих друзей, родных, товарищей. Лучше посмотрите, как некоторые развлекаются и с жиру бесятся, когда наши ребята защищают родину от бесов, проливая кровь и теряя жизни!!! Лучше закройте все увеселительные мероприятия и не ликуйте, пока идёт СВО!!! Не слушайте громко в машинах музыку сами не воюете так имейте уважение к воинам им семьям и общей ситуации в нашей стране», - считает еще один улан-удэнец.
«Я не согласен, память участников и погибших должна быть увековечена. И не важно, закончилось СВО или нет, вы не правы! Парни не зря полегли, мы и страна должны помнить и знать своих героев», - пишет другой комментатор.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Также озвучивалась информация, что примерная стоимость проекта составит 25 млн рублей. Точные сроки возведения монумента пока не назывались.
«Прочитала новость о том, что в Улан-Удэ собираются ставить памятник участникам СВО. Высотой этот памятник будет в пятиэтажный дом и стоить будет около 24 миллионов рублей. Причем написано, что стоимость может еще измениться, видимо, подорожать. У меня в этой связи только один вопрос, вернее два. Первый вопрос, почему сейчас? Памятники ставят «в память» о каком-то событии, когда оно закончится уже, а СВО еще идет и пока непонятно, когда закончится. Разве в Великую Отечественную ставили памятники? Нет, воевали. И каждую копейку направляли на фронт, все для Победы. Бурятия куда бежит впереди? И вот второй мой вопрос: у нас денег некуда девать? На 24 миллиона можно помочь живым - там, в окопах. Дроны купить, машины, оборудование, можно раненым помочь на ноги встать на эти деньги, а памятники ставить уже потом, после того как все закончится. Одумайтесь, люди, что вы делаете, у меня просто слов нет, одни слезы и комок в горле…», - так прокомментировала эту новость одна из жительниц города в паблике «Аноним 03».
На данный момент пост собрал почти 4 тысячи лайков и более 250 комментариев. Подавляющее большинство горожан солидарны с автором:
«Не надо памятника лучше дроны там купить. Бронежилеты, каски всё что нужно для военных!!!!».
«Автор, как же вы правы!!! 24миллиона какая бы была помощь для солдат».
«К чему эта вся показуха? Кому станет легче от того, что памятник поставят? Родственникам погибших? Мм.. действительно. Лучше бы правда помогли военным этими деньгами, глядишь и больше бы живых вернулось».
«Кому в голову пришла такая идея, что деньги не знают куда пристроить. Все чем могут помогают, ведь только вместе мы сила. Ребятам там не сладко, им реальная помощь нужна, а памятники возводить будем после Победы. И пусть ребята, кто был на СВО, сами решают каким быть памятнику».
«С каждым словом согласна. Что творится то, а? Вы правда, вообще в себе или как??? Они там покупают на свои же деньги всё, что им там нужно! Дроны, машины, амуницию. Всё они приобретают на свои деньги! Чтобы выстоять эти бои и остаться в живых.... В общем, я в шоке...».
«Куда жаловаться? Надо петиции какие-то писать. Простые граждане последние копейки на СВО отправляют, а они только на конкурс 600 тр потратили. Ребята с фронта помощи просят, технику и т.д., а они памятники ставить собрались».
Впрочем, нашлись и те, кто не согласился с мнением автора поста.
«Памятник возведут в 2025 году. На данный момент специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Предварительная стоимость памятника – 25 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета. Читайте первоисточник, не сейчас возводят, а в 2025 году только начнут. Учитывая, как у нас строят, думаю закончат только к 2026-2027. Думается, СВО к тому моменту уже закончится», - написал один из горожан.
«Че вы докопались до памятников!!! Для кого-то из парней раненых и уже негодных по ВВК и родственников погибших уже закончилось СВО, так они хоть придут к памятнику и молча постоят и почтят память своих друзей, родных, товарищей. Лучше посмотрите, как некоторые развлекаются и с жиру бесятся, когда наши ребята защищают родину от бесов, проливая кровь и теряя жизни!!! Лучше закройте все увеселительные мероприятия и не ликуйте, пока идёт СВО!!! Не слушайте громко в машинах музыку сами не воюете так имейте уважение к воинам им семьям и общей ситуации в нашей стране», - считает еще один улан-удэнец.
«Я не согласен, память участников и погибших должна быть увековечена. И не важно, закончилось СВО или нет, вы не правы! Парни не зря полегли, мы и страна должны помнить и знать своих героев», - пишет другой комментатор.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегипамятник спецоперация