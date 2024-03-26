Общество 26.03.2024 в 10:49

В топ 100 лучших школ России вошла школа № 35 из Улан-Удэ

Школа ежегодно показывает высокие результаты по всем показателям
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Текст: Служба информации "Номер один"
В топ 100 лучших школ России вошла школа № 35 из Улан-Удэ

В топ 100 лучших школ России вошла школа № 35 из Улан-Удэ, сообщил комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

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- Этот статус школа получила за многолетнюю и плодотворную работу. Школа № 35 открылась около 60 лет назад, за это время образовательное учреждение стало одним из флагманов образования города. Школа № 35 ежегодно показывает высокие результаты: по итогам ГИА (государственная итоговая аттестация), поступления выпускников на бюджет в ведущими ВУЗы России, по профильному и дополнительному образованию, - прокомментировали в комитете по образованию.

Школа № 35 проводит общеобразовательные программы: начального, основного, среднего общего образования, а также программу среднего общего образования, с углубленной подготовкой учащихся по предметам естественнонаучного и гуманитарного профиля. Директор школы - Пахомова Людмила Георгиевна.

Фото: Номер один



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