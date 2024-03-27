Общество 27.03.2024 в 06:00

В Бурятии стоимость подержанных автомобилей сравнялась со стоимостью жилья

Эксперты винят в этом дефицит, сложившийся на рынке бэушных авто
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии стоимость подержанных автомобилей сравнялась со стоимостью жилья
Дефицит качественных автомобилей в связи с санкциями вызвал удивительные метаморфозы на рынке. Сегодня стоимость пяти-семилетних японских авто сравнялась, а порой в два-три раза превышает цену малогабаритных квартир.

По данным агрегаторов по продаже автомобилей, в Бурятии на прошлой неделе цены на подержанные авто, прежде всего на японские, превысили стоимость новых квартир в Улан-Удэ. Особенно сильно это проявилось в сегменте «премиум-класс». Так, из-за сокращения предложений цена Lexus LX 2023 года превысила 16 млн рублей, Lexus LX570 2017 год в Улан-Удэ реализуется от 9 млн рублей.  Даже «ушатанная» 15-летняя Toyota Land Cruiser, которая в Японии давно бы попала на свалке под пресс, в Бурятии продается по 3 млн рублей.

Напомним, что за 3 - 4 млн рублей в Улан-Удэ можно приобрести по льготной ипотеке малогабаритную квартиру или студию в отдаленных районах (стоимость квадрата 85 - 90 тыс. рублей). Соответственно, можно купить на вырученные средства сразу несколько квартир, если продать подержанный джип. Впрочем, и ничем не выделяющаяся и подержанная Toyota Camry 2019 года в Улан-Удэ также продается за 3 млн рублей.

- Конечно, это выглядит полным идиотизмом, ведь машина в принципе не может стоить дороже квартиры, поскольку это лишь металлическая повозка, которая при любом ДТП может прилично потерять в цене. Иногда она теряет 100% и восстановлению не подлежит, также ее могут украсть, - удивляется риелтор Ольга Санжиева. – При этом квартиру можно сдать, продать, завещать. В общем, это совершенно несопоставимые вещи.

Эксперты винят в этом дефицит, когда в 2022 году страну покинули почти все крупнейшие иностранные автоконцерны, собирающие машины в РФ и завозящие другие модели миллионами штук. Оставшиеся новые иностранные автомобили сегодня превратились в дефицит. А спрос не только не сократился, но и вырос.

- У нас наблюдается очень сильное расслоение, когда небольшая часть людей просто купается в деньгах, а другая - едва сводит концы с концами. Соответственно, первые готовы покупать авто по любой цене, а вторым остается удивляться растущим ценникам, - говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев. – Кроме того, с 2022 года в стране появилась группа населения, которая ранее не могла даже мечтать о дорогих автомобилях, а тут на них пролился денежный дождь. Вот они и начали тащить рынок вверх.

Как отмечают риелторы, продажу старого авто используют в том числе и для давно планируемого переезда в другие регионы.

- Отъезд из Бурятии в другие регионы растет. И если раньше машины перегоняли на запад страны с целью использования там, то сегодня, учитывая отличную работу метро и наземного транспорта, в этом нет необходимости. Автомобили продают здесь, а на вырученные средства (с добавлением ипотечного займа) покупают квартиры в другом городе, - говорят эксперты рынка. — Это обходится выгоднее, чем транспортировка автовозом через всю страну, тем более что продать машину с правым рулем в Бурятии для продавцов легче и выгоднее.  

Таким образом, дефицит и санкции сыграли на руку владельцам иномарок, которые успели приобрести машины до всех новейших политических и экономических событий. А сами ценовые метаморфозы показывают, насколько ослабела российская валюта за два последних года.

Фото: «Номер один»
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автомобиль

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