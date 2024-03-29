Общество 29.03.2024 в 09:40

Бойцу из Бурятии, потерявшему зрение и обе руки, подарили умную колонку Алису

Андрей Будаев уже слушает с ее помощью любимую музыку
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Текст: Ольга Лазарева
Бойцу из Бурятии, потерявшему зрение и обе руки, подарили умную колонку Алису
Напомним, наш земляк, Андрей Будаев получил Орден Мужества. На СВО во время последнего боя он получил очень тяжёлое ранение - потерял обе руки и зрение. Сейчас он проходит лечение в московском госпитале. 

- После того, как мы рассказали его историю, наша землячка Рада Цынденжаповна из волонтëрской группы "Своих не бросаем" не смогла пройти мимо. Она прислала для защитника помощницу Алису. Мы передали Андрею портативную колонку, и он уже начал разговаривать с ней и слушать любимые песни. Сейчас он осваивает новые технологии.

Вот такая небольшая, но очень нужная вещь, а сколько радости принесла нашему защитнику! Мы от всей души благодарим волонтёров группы "Своих не бросаем" за неравнодушие, - отметили в Полпредстве Бурятии в Москве. 

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Фото: Полпредство Бурятии в Москве
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