В Бурятии проектируют два из девяти путепроводов, предусмотренных мастер-планом Улан-Удэ

В Бурятии продолжается реализация долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации на период до 2030 года (мастер-плана). Состоялись необходимые процедуры по определению проектировщиков двух из девяти путепроводов, которые будут построены в Бурятии.Один будет построен в районе третьего моста «Талаан», на станции участка Восточно-Сибирской железной дороги. Строительство моста началось в 2019 году и продолжается в настоящее время. Для снижения транспортной нагрузки моста «Талаан» будет реконструирован автомобильный переезд под железнодорожными путями Читинского переезда. В ноябре 2023 года заключен контракт на разработку проектной документации между муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «ПромГражданПроект» (г. Москва) на сумму 54,9 млн рублей. Московская компания должна представить проект автомобильного переезда до 1 декабря 2024 года.По второму путепроводу в районе посёлка Стеклозавод в марте 2024 года также определили проектировщика. Им стало ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга. Путепровод в Стеклозаводе – один из самых ожидаемых проектов. Он позволит закрыть существующий переезд и снизить нагрузку на путепровод в районе Элеватора на 20 процентов. Стоимость проектных работ – 44,8 млн рублей, срок муниципального контракта на проектирование – до 1 декабря 2024 года.Также мастер-план предусматривает строительство путепроводов в районе посёлков Почтовый, Комушка, Горький, Южный, проспекта Автомобилистов города Улан-Удэ, посёлков Заиграево и Онохой Заиграевского района. Общая сумма финансирования строительства девяти путепроводов по мастер-плану составляет 22,82 млрд рублей. Все они должны быть построены до 2030 года.Напомним, долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации утвержден в июле 2023 года Правительством России по прямому поручению Президента России Владимира Путина. Мастер-план включает 30 инфраструктурных мероприятий в сферах образования, спорта, здравоохранения, культуры, коммунальной и городской среды, транспорта и промышленности.Фото: правительство Бурятии