Общество 29.03.2024 в 10:59

В Бурятии подвели итоги первого Республиканского ИТ-конкурса

Конкурс проходил в течение двух дней 27 и 28 марта
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В Бурятии подвели итоги первого Республиканского ИТ-конкурса

Накануне состоялась торжественная церемония закрытия первого ИТ республиканского конкурса «Мы - Будущее ИТ Бурятии» (возрастное ограничение 6+).

На протяжении двух дней финального этапа, 26 и 27 марта, участники конкурса проходили испытания по разработке своих проектов по четырем номинациям: лучшее веб-решение; лучшее решение на основе технологий искусственного интеллекта; лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства; лучшее решение в области кибербезопасности.

В номинации «Лучшее решение в области кибербезопасности» первое место заняла команда «Kernel_panic» из Бурятского института информационных коммуникаций «Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики» г. Улан-Удэ.

В номинации «Лучшее веб-решение» первое место заняла сборная команда «Сырок Дружба» из Хоринской школы и лингвистической гимназии №3 г. Улан-Удэ.

В этой же номинации среди СПО первое место заняла команда «SpiderWeb», студенты Байкальского колледжа недропользования.

В номинации «Лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства» первое место заняла команда «IT-Джида» из Петропавловской школы №1.

Победитель в номинации «Лучшее решение на основе технологий искусственного интеллекта» - команда «Мегабайт» из школы №35 г.Улан-Удэ и «ТехноКот» из ВСГУТУ.

Также присуждались вторые и третьи места, с полным списком победителей можно ознакомиться на сайте минобрнауки РБ.

- Ура, свершилось! Три дня у нас идет очный этап, перед этим прошел заочный этап. Когда мы задумывали этот конкурс, мы удерживали несколько линий: первое – это показать многоуровневость, и у нас это получилось. У нас есть участники, начиная с 6 класса, заканчивая студентами высших учебных заведений. Здесь присутствует и школа, и система СПО, и вузы. Второе – хотели, чтобы обязательно прослеживалась связка: школа-СПО-вуз-индустриальный партнер, что у нас тоже получилось. И третье – хотелось создать такую, непосредственно, творческую, креативную среду и я уверена, что и это тоже удалось, потому что мы видим счастливые, пусть и уставшие лица участников, и мы понимаем, что это было интересно, - прокомментировала первый заместитель министра образования и науки Бурятии Наталья Сандакова.

Все участники были награждены памятными сертификатами и ценными призами.

Возрастное ограничение 6+.


Фото: минобрнауки РБ


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