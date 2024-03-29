Общество 29.03.2024 в 12:18

Волонтеры Бурятии подарили детям-сиротам книги и средства гигиены

Ребята посетили Дом ребенка «Аистенок»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Волонтеры Бурятии подарили детям-сиротам книги и средства гигиены

Акцию добра провели члены российского движения детей и молодежи «Движение первых» г. Улан-Удэ и Кяхты. Волонтеры оказали благотворительную помощь для детей, оставшихся без попечения родителей, подарив для маленьких воспитанников дома ребенка «Аистенок» средства гигиены и ухода, детские книжки.

- Сегодня в нашем учреждении находятся 43 ребенка. Конечно же, для нас такие меры поддержки, как та, что оказали ребята-волонтеры, очень существенны. Сердечно благодарим всех участников акции добра за внимание и милосердие к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с рождения, за помощь, за добрые дела! Мы искренне верим, что проявленные тепло и забота помогут малышам вырасти здоровыми и найти семьи! Желаем успехов во всех делах, крепкого здоровья и благополучия!» — говорят сотрудники учреждения минсоцзащиты Бурятии.

В России сейчас создается единая модель организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 января 2024 г. Дом ребенка «Аистенок» перешел в ведение минсоцзащиты Бурятии. Организации для детей-сирот не будут делить на образовательные, социальные или медицинские, их будут объединять по направлениям работы.

- Такая модель обеспечит единые нормативы финансирования, сократит количество переводов детей из одного учреждения в другое при достижении определенного возраста, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.


Фото: Минсоцзащиты РБ

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