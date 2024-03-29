В Улан-Удэ с 1 апреля стартует месячник чистоты

1 апреля в Улан-Удэ начнется месячник чистоты, сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.«Будем приводить в порядок наш любимый город после зимы. Уборку проведем везде, в том числе на придомовых территориях. Сотрудники администрации будут выходить на уборку улиц, скверов и парков. За всеми подразделениями, за каждой муниципальной организацией уже закреплены участки во всех районах нашей столицы. Призываю все организации навести чистоту в первую очередь около своих объектов. Жителей частного сектора прошу обратить внимание на прилегающие к своим домовладениям участки», - рассказал мэр.В рамках месячника чистоты совместно с Республиканским мусороперерабатывающим заводом пройдет ежегодная акция «Город без покрышек». Старые шины после переработки станут сырьем для производства безопасного и долговечного резинового покрытия и плитки.Общегородской субботник состоится 20 апреля. В этот день с 8 утра до 7 вечера на полигоне в мкрн. Вахмистрово будут бесплатно принимать мусор. Туда же можно будет сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы кроме строительного мусора.Месячник чистоты завершится 30 апреля.Фото: мэрия Улан-Удэ