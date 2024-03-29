В Улан-Удэ прилетели лебеди

Телеграм канал «Весь Улан-Удэ» поделился видео, на котором белые лебеди летают по центру столицы Бурятии. Фотограф Алексей Сватов в своем телеграм-канале «За солнцем» также поделился фотографиями лебедей на улан-удэнской Набережной.

- Для многих городов - это обыденность, для нас редкость. Никогда не встречал, хотя в теории, конечно, пролетать должны. Пять лебедей прямо напротив, плывут, перекликиваются меж собой, обсуждают наш богоспасаемый город, клюют воду. Да ну! Быть не может. Протёр глаза, всё так же. А ещё и цапля вроде, сзади, на берегу? Орнитологи подскажут, - поделился впечатлениями фотограф.

Лебедь-кликун занесен в Красные книги всех субъектов РФ Восточной Сибири. Это редкая, перелетная, гнездящаяся птица.

Взрослая особь может весить до 14 килограммов, а размах крыльев у нее достигает более двух метров. Свое название лебедь получил за свои характерные громкие, трубные крики, которые часто издает в полете. Массово прилетают в Бурятию весной, с апреля по май.





Фото: скриншот видео