МВД Бурятии запретило иностранцу приезжать в Россию в течение пяти лет

Решением МВД по Республике Бурятия иностранному гражданину Л. не разрешен въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет. Основанием для вынесения такого решения послужили неоднократные факты привлечения Л. к административной ответственности.Обращаясь в суд, Л. просил признать решение уполномоченного органа незаконным указывая, что на территории Российской Федерации проживают его близкие родственники и сын, в отношении которого он желает установить отцовство.Правонарушения, за совершение которых истец привлечен к административной ответственности, не несут и не понесли за собой тяжкие последствия. Однако районный суд в удовлетворении требований отказал, при этом установив, что иностранный гражданин дважды в течение одного года привлекался к административной ответственности, что свидетельствует о сознательном пренебрежительном отношении к законодательству РФ. Отсутствие легального источника доходов, неуплата налогов со своих доходов, также указывают на несоблюдение норм законодательства Российской Федерации, что не позволяет признать его поведение законопослушным, а равно констатировать лояльность мигранта к законодательству страны пребывания.«Право государства ограничивать пребывание на его территории иностранных граждан является одним из основных признаков суверенитета Российской Федерации. Верховным судом Республики Бурятия решение суда первой инстанции оставлено без изменения», - сообщают в Верховном суде Бурятии.При этом отмечено, что применение к административному истцу ограничения, по поводу которого возник спор, оправдано характером совершенных административных правонарушений, служит правомерной цели защиты общественного порядка. Решение представляет собой адекватные меры государственного реагирования на допущенные административным истцом нарушения законодательства Российской Федерации и признаками формальности не обладает.