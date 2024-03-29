Общество 29.03.2024 в 16:21

На Казанском вокзале в Москве появилась площадь Строителей БАМ

Она расположена в южной части Казанского вокзала
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Текст: Служба информации "Номер один"
На Казанском вокзале в Москве появилась площадь Строителей БАМ

В преддверии 50-летия Байкало-Амурской магистрали в Москве решили увековечить трудовые подвиги бамовцев. Территория, расположенная вдоль южной части Казанского вокзала, получила название площадь Строителей БАМ, - сообщил  новостной телеграм- канал РЖД.

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БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, общей протяжённостью от Тайшета до Советской Гавани 4287 км. Она пересекает 3 часовых пояса и 6 регионов РФ. В её строительстве принимали участие более двух миллионов человек.

В настоящее время ведётся масштабная реконструкция БАМа для увеличения провозных способностей магистрали, освоения новых территорий и укрепления связанности страны.

В РЖД отметили, что «Казанский вокзал в Москве всегда играл и продолжает играть ключевую роль в обеспечении транспортных связей с регионами России. В числе поездов, отправляющихся и прибывающих на Казанский вокзал, есть и те, что связывают столицу России с важнейшими опорными городами БАМа — Тындой и Северобайкальском».

50-летний юбилей с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет праздноваться 8 июля 2024 года.


Фото: РЖД

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