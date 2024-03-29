В Бурятии организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей

Тарбагатайский районный суд рассмотрел жалобу ООО «Рио» на постановление инспектора ТОГАДН по Республике Бурятия МТУ Ространснадзора по ДФО. Инспектор привлек организацию по ч. 3 по ст. 12.21.1 КоАП РФ (движение без специального разрешения с превышением допустимых габаритов транспортного средства, зафиксированного специальным техническим средством, работающим в автоматическом режиме).ООО «Рио» подвергли административному наказанию в виде административного штрафа в размере 350 000 руб.Рассмотрев жалобу организации, суд не нашел оснований для отмены постановления должностного лица.Решение не вступило в законную силу.