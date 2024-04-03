Общество 03.04.2024 в 09:00

Пенсия по потере кормильца

Кому положена?
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Текст: Номер один
Пенсия по потере кормильца
Pixabay

Вопрос: «Кто имеет право на пенсию по потере кормильца?» 

Петр Николаевич

Ребенок, потерявший одного или обоих родителей, может получать пенсию. Она бывает страховой, социальной или государственной, в зависимости от трудового опыта умершего кормильца.

Страховая пенсия выплачивается иждивенцам, если покойный кормилец работал хотя бы один день по трудовому договору. Наличие второго родителя и уровень его доходов не влияют на выплаты.

Социальная - если у кормильца вообще не было стажа.

Государственная пенсия положена иждивенцам умерших военнослужащих по призыву, космонавтов, жертв техногенных и радиационных катастроф и граждан из добровольческих формирований.

Все эти выплаты начисляются до 18 лет. Однако этот срок может быть продлен до 23 лет:

- если ребенок получил инвалидность до совершеннолетия;

- если он продолжает учиться очно.

Также пенсию по потере кормильца после 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин могут получать родители умершего, супруг, бабушка или дедушка, если они имеют инвалидность, вышли на пенсию или потеряли источник без средств к существованию. Полный перечень условий можно посмотреть на сайте Соцфонда.

С 1 января 2024 года социальные и страховые пенсии по потере кормильца назначаются автоматически и без заявлений на основании информации из федерального регистра сведений о населении.

Чтобы оформить государственную пенсию, нужно подать заявление на «Госуслугах» или лично в Соцфонде. Можно также обратиться в МФЦ, если у него с Соцфондом заключено соглашение о взаимодействии, а подача такого заявления есть в перечне услуг этого МФЦ.

 

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