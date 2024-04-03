Пенсия по потере кормильца
Вопрос: «Кто имеет право на пенсию по потере кормильца?»
Петр Николаевич
Ребенок, потерявший одного или обоих родителей, может получать пенсию. Она бывает страховой, социальной или государственной, в зависимости от трудового опыта умершего кормильца.
Страховая пенсия выплачивается иждивенцам, если покойный кормилец работал хотя бы один день по трудовому договору. Наличие второго родителя и уровень его доходов не влияют на выплаты.
Социальная - если у кормильца вообще не было стажа.
Государственная пенсия положена иждивенцам умерших военнослужащих по призыву, космонавтов, жертв техногенных и радиационных катастроф и граждан из добровольческих формирований.
Все эти выплаты начисляются до 18 лет. Однако этот срок может быть продлен до 23 лет:
- если ребенок получил инвалидность до совершеннолетия;
- если он продолжает учиться очно.
Также пенсию по потере кормильца после 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин могут получать родители умершего, супруг, бабушка или дедушка, если они имеют инвалидность, вышли на пенсию или потеряли источник без средств к существованию. Полный перечень условий можно посмотреть на сайте Соцфонда.
С 1 января 2024 года социальные и страховые пенсии по потере кормильца назначаются автоматически и без заявлений на основании информации из федерального регистра сведений о населении.
Чтобы оформить государственную пенсию, нужно подать заявление на «Госуслугах» или лично в Соцфонде. Можно также обратиться в МФЦ, если у него с Соцфондом заключено соглашение о взаимодействии, а подача такого заявления есть в перечне услуг этого МФЦ.