Общество 01.04.2024 в 09:22
В Улан-Удэ 62-летний мужчина обнаружил, что его работа на частном предприятии была не засчитана пенсионным фондом
Прокуратура обратилась в суд за защитой его прав
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению 62-летнего местного жителя.
Установлено, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования России (в связи с отсутствием сведений индивидуального учета и поступлений взносов от работодателя в страховой стаж для назначения заявителю пенсии) не включило период его работы на частном предприятии.
Однако бывшие коллеги заявителя подтвердили факт трудовых отношений, были получены иные сведения, позволившие прокурору обратиться в суд за защитой прав гражданина.
Советский районный суд г. Улан-Удэ исковые требования о включении в страховой стаж мужчины периода его работы на предприятии и назначении пенсии по старости с момента подачи заявления удовлетворил в полном объеме.
Решение суда вступило в законную силу.
Установлено, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования России (в связи с отсутствием сведений индивидуального учета и поступлений взносов от работодателя в страховой стаж для назначения заявителю пенсии) не включило период его работы на частном предприятии.
Однако бывшие коллеги заявителя подтвердили факт трудовых отношений, были получены иные сведения, позволившие прокурору обратиться в суд за защитой прав гражданина.
Советский районный суд г. Улан-Удэ исковые требования о включении в страховой стаж мужчины периода его работы на предприятии и назначении пенсии по старости с момента подачи заявления удовлетворил в полном объеме.
Решение суда вступило в законную силу.
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