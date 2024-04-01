В Улан-Удэ 62-летний мужчина обнаружил, что его работа на частном предприятии была не засчитана пенсионным фондом

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению 62-летнего местного жителя.Установлено, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования России (в связи с отсутствием сведений индивидуального учета и поступлений взносов от работодателя в страховой стаж для назначения заявителю пенсии) не включило период его работы на частном предприятии.Однако бывшие коллеги заявителя подтвердили факт трудовых отношений, были получены иные сведения, позволившие прокурору обратиться в суд за защитой прав гражданина.Советский районный суд г. Улан-Удэ исковые требования о включении в страховой стаж мужчины периода его работы на предприятии и назначении пенсии по старости с момента подачи заявления удовлетворил в полном объеме.Решение суда вступило в законную силу.