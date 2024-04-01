Общество 01.04.2024 в 15:45

В Улан-Удэ начался месяц чистоты


Горожан призывают сообщать о нарушителях порядка, которым грозят штрафы до 120 тысяч рублей
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ начался месяц чистоты
С 1 апреля в Улан-Удэ начался месяц чистоты. Напомним о статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за выброс мусора из транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, тракторов и т.д.) вне установленных мест.

- Привлекаем к ответственности граждан, должностных лиц, юрлиц на основе видео. Предельный размер штрафа зависит от вида транспортного средства. Сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу - нарушителю до 15 тыс. руб. (юрлицу - до 50 тысяч рублей), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч рублей), сообщают в Бурприродназоре. 

Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспортное средство или прицеп могут конфисковать.

Видеоматериалы нарушений - сброс мусора в несанкционированных местах (с фиксацией госномера автомобиля) жителей просят отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru. Тел.: 44-44-97. 

 
Фото: "Номер один". 
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