Жители Бурятии могут помочь хуваракам Буддийского университета

Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Д. Заяева обучает сегодня студентов-хувараков со всей страны. Это первый Буддийский университет в России. Бал основан в 1991 году.

Напомним, открытие университета было обусловлено возрождением и развитием буддизма в России. По всей стране возрос интерес к буддийской философии представителей разных слоев населения, начали строиться новые дацаны, дхарма-центры в разных районах Бурятии, Калмыкии, Тувы, в отдельных городах России, укрепляться международные связи.

Главной задачей университета является возрождение традиций буддизма и востоковедения в России.

Как отметили в Буддийском университете, питание студентов Буддийского университета полностью организуется на благотворительную помощь мирян. Имена спонсоров передаются для чтения на хуралы, которые проводятся студентами университета.

Сделать пожертвование в Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» можно по ссылке: https://budduniver.ru/about#donation

Обучение, проживание и питание для студентов Буддийского университета предоставляется бесплатно.





Фото: Буддийский университет



