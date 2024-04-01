Общество 01.04.2024 в 16:51

Жители Бурятии могут помочь хуваракам Буддийского университета

Университет ведет сбор денег на питание студентов
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут помочь хуваракам Буддийского университета

Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Д. Заяева обучает сегодня студентов-хувараков со всей страны. Это первый Буддийский университет в России. Бал основан в 1991 году.

Напомним, открытие университета было обусловлено возрождением и развитием буддизма в России. По всей стране возрос интерес к буддийской философии представителей разных слоев населения, начали строиться новые дацаны, дхарма-центры в разных районах Бурятии, Калмыкии, Тувы, в отдельных городах России, укрепляться международные связи.

Главной задачей университета является возрождение традиций буддизма и востоковедения в России.

Как отметили в Буддийском университете, питание студентов Буддийского университета полностью организуется на благотворительную помощь мирян. Имена спонсоров передаются для чтения на хуралы, которые проводятся студентами университета.

Сделать пожертвование в Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» можно по ссылке: https://budduniver.ru/about#donation

Обучение, проживание и питание для студентов Буддийского университета предоставляется бесплатно.


Фото: Буддийский университет


Все новости

В Улан-Удэ начался ремонт откосов на Элеваторе
01.04.2024 в 17:13
Жители Бурятии могут помочь хуваракам Буддийского университета
01.04.2024 в 16:51
Улан-удэнцы пожаловались на неухоженный и грязный сквер
01.04.2024 в 16:49
К началу лета Бурятия отремонтирует водовод в поселке Старобешево
01.04.2024 в 16:31
Хуралай һунгамал СВО руу автоунаа дамжуулба
01.04.2024 в 16:25
Улан-удэнская школа №49 вошла в топ-100 лучших школ России
01.04.2024 в 16:20
В апреле внесены изменения при сдаче экзаменов на водительские права
01.04.2024 в 16:06
Гуттаперчевые девочки из Бурятии заняли два первых места на престижном фестивале
01.04.2024 в 16:02
На железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ прошла акция «Осторожно - мошенник!»
01.04.2024 в 15:53
В Улан-Удэ начался месяц чистоты
01.04.2024 в 15:45
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ начался ремонт откосов на Элеваторе
Старую плитку там заменят на газонную решетку
01.04.2024 в 17:13
Улан-удэнцы пожаловались на неухоженный и грязный сквер
Открытые люки и сухостой могут быть опасны для местных жителей
01.04.2024 в 16:49
К началу лета Бурятия отремонтирует водовод в поселке Старобешево
Подрядчик уже выполнил 15% от общего объема
01.04.2024 в 16:31
Хуралай һунгамал СВО руу автоунаа дамжуулба
01.04.2024 в 16:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru