В Улан-Удэ начался ремонт откосов на Элеваторе

В Улан-Удэ стартовали работы по ремонту откосов на Элеваторе - на развязке ул. Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и на проспекте 50-летия Октября. Сейчас идет демонтаж ограждений и уборка старой плитки. Её заменят на газонную решетку.





«В марте 2023 года на сайте «Активный горожанин» и платформе ПОС прошло голосование, где 64% жителей выбрали эскиз с цветными бетонными модулями или, как ее назвали специалисты, газонную решетку, как около магазина «Оскар». За 4 года службы она показала свою надежность и неприхотливость в обслуживании. Не смотря на снег, дождь она не потеряла цвет и сохранила свой внешний вид», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





