Ветераны боевых действий Бурятии смогут получить единую пластиковую карту «СВОи»
Ветераны боевых действий Бурятии смогут получить единую пластиковую карту «СВОи», сообщает Минсоцзащиты Бурятии.
Это даст возможность совместить в одном месте:
- удостоверение ветерана
- получение федеральных выплат
- льгот
- банковскую карту
Электронное удостоверение будет действовать на территории всей страны.
Документ в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты и аккумулирует весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий.
В Бурятии электронное удостоверение ветерана боевых действий можно получить, подав заявку в ПАО «Промсвязьбанк» (электронно).
Оформление носит заявительный характер, при себе иметь паспорт и оригинал УВБД. Подробнее на svoi.mil.ru и по телефону 117.
Общая информация : Министерство обороны..svoi.mil.ru