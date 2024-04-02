Ветераны боевых действий Бурятии смогут получить единую пластиковую карту «СВОи», сообщает Минсоцзащиты Бурятии.



Это даст возможность совместить в одном месте:

- удостоверение ветерана

- получение федеральных выплат

- льгот

- банковскую карту



Электронное удостоверение будет действовать на территории всей страны.



Документ в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты и аккумулирует весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий.



В Бурятии электронное удостоверение ветерана боевых действий можно получить, подав заявку в ПАО «Промсвязьбанк» (электронно).



Оформление носит заявительный характер, при себе иметь паспорт и оригинал УВБД. Подробнее на svoi.mil.ru и по телефону 117.

Общая информация : Министерство обороны..svoi.mil.ru