В Бурятии с хозяйки автомобиля взыскали 41 штраф ГИБДД

Кошелек уроженки Бичурского района похудел на 72 тысячи рублей из-за игнорирования правил дорожного движения. Как сообщили в УФССП Бурятии, принадлежащий 33-летней женщине автомобиль Toyota Ipsum регулярно попадал в объективы камер дорожной видеофиксации. Несмотря на большое количество полученных штрафов, автоледи предпочла о них забыть и не оплачивать в установленный законом срок. Такая легкомысленность привела к тому, что штрафы с женщины взыскали принудительно.«В отношении нарушительницы в Бичурском районном отделении судебных было возбуждено 41 исполнительное производство на общую сумму 31 тысяча рублей. В результате работы судебного приставая с должницы полностью взыскана не только задолженность за полученные штрафы, но и исполнительский сбор в размере 41 тысячи рублей», - сообщили в Службе судебных приставов Бурятии.Приставы напоминают, что за несвоевременное погашение задолженности по каждому исполнительному производству с должников взыскивается исполнительский сбор, который для физических лиц составляет 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей.Фото: «Номер один»