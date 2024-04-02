Студенты Бурятии с ограниченными возможностями здоровья могут поучаствовать в федеральном конкурсе
Студенты Бурятии с ограниченными возможностями для здоровья могут поучаствовать в VII всероссийском конкурсе «Профессиональное завтра». Конкурс пройдет на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ.
Участниками конкурса станут студенты различных регионов России, включая территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкурс призван помочь профессиональному развитию студентов вузов в инклюзивной среде.
Номинации конкурса: профессионально ориентированный проект; научная статья; полезное изобретение; профессиональный стартап; социальная реклама и инклюзивный блогинг (постер, видеоролик, инклюзивный блог); социальный проект.
К участию приглашаются студенты, обучающиеся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) всех форм обучения, являющиеся студентами вузов на момент завершения заочного этапа.
Сроки проведения конкурса: с 01 апреля по 11 октября 2024 года. Заочный этап стартовал 1 апреля, продлится до 31 августа. Заявку можно подать на сайте.
Получить дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе можно у представителя оргкомитета: Татьяна Павловна, тел. 8(383)346-22-51, profzavtra2024@yandex.ru.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте.
Фото: Номер один