Общество 02.04.2024 в 15:21

Правительство упростило подключение жителей СНТ к энергоснабжению

Теперь для этого достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию
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Текст: Андрей Константинов
Правительство упростило подключение жителей СНТ к энергоснабжению
29 марта правительством России принято постановление, предусматривающее упрощение порядка заключения договоров энергоснабжения граждан, проживающих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, теперь для заключения прямого договора энергоснабжения гражданину, проживающему в СНТ, достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию и в режиме «одного окна» получить бесплатную комплексную услугу.

Энергосбытовая организация после получения заявки от гражданина на заключение договора создаст для него личный кабинет на своём сайте. В нем будет размещен проект договора энергоснабжения, а также информация о допуске в эксплуатацию уже имеющегося у гражданина прибора учёта электроэнергии. Энергосбытовая организация сама урегулирует с сетевой организацией все необходимые мероприятия, а допуск прибора учёта электроэнергии будет осуществлён сетевой организацией в течение 30 дней.

– Принятые изменения позволят существенно упростить выход садоводов на прямой договор с энергосбытовой организацией, что повысит качество обслуживания и энергоснабжения граждан, – отметил вице-премьер правительства России Александр Новак.

Фото: «Номер один»
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