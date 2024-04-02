Правительство упростило подключение жителей СНТ к энергоснабжению

29 марта правительством России принято постановление, предусматривающее упрощение порядка заключения договоров энергоснабжения граждан, проживающих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, теперь для заключения прямого договора энергоснабжения гражданину, проживающему в СНТ, достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию и в режиме «одного окна» получить бесплатную комплексную услугу.Энергосбытовая организация после получения заявки от гражданина на заключение договора создаст для него личный кабинет на своём сайте. В нем будет размещен проект договора энергоснабжения, а также информация о допуске в эксплуатацию уже имеющегося у гражданина прибора учёта электроэнергии. Энергосбытовая организация сама урегулирует с сетевой организацией все необходимые мероприятия, а допуск прибора учёта электроэнергии будет осуществлён сетевой организацией в течение 30 дней.– Принятые изменения позволят существенно упростить выход садоводов на прямой договор с энергосбытовой организацией, что повысит качество обслуживания и энергоснабжения граждан, – отметил вице-премьер правительства России Александр Новак.Фото: «Номер один»