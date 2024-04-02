Общество 02.04.2024 в 15:43

В России стартует конкурс региональных литературных проектов «Своя идея»

Цель конкурса  - создание литературной среды в регионах
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Текст: Елена Жамбалова
В России стартует конкурс региональных литературных проектов «Своя идея»

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) объявляет о старте конкурса региональных литературных проектов «Своя идея».

Как рассказывают о цели конкурса организаторы, в российских провинциях остро не хватает живой литературной среды, доброжелательной ко всем и открытой другим искусствам. АСПИР предлагает создать такую среду самостоятельно.

В 2024 году «Своя идея» охватит всю страну. Первые инициативы принимаются от участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Старт конкурса для остальных федеральных округов, в том числе и Дальневосточного, будет объявлен позднее. но уже можно ознакомиться с положением о конкурсе и подготовить свой проект.

Участники конкурса до 19 апреля должны представить проектные инициативы в литературной и издательской сферах. Экспертное жюри оценит оригинальность идеи и возможные варианты ее воплощения. 10 победителей станут участниками основного этапа конкурса, который пройдет с 16 по 18 мая в Таганроге. Их ждут занятия с представителями крупнейших литературных институций РФ. А в декабре 35 финалистов со всей России отправятся в Москву на Итоговую проектную мастерскую.

Подробные условия подачи заявок и участия можно найти по ссылке: https://aspi-russia.ru/contests/svoya-idea-taganrog/.

Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.


Фото:лого конкурса

 

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